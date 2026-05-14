Ultim'ora Clamoroso Roma-Lazio: si giocherà domenica alle 12! Spostate anche Pisa-Napoli e le altre gare

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La Lega Serie A e la Prefettura hanno raggiunto un’intesa in merito alla programmazione del derby di Roma e delle altre partite decisive

La Lega Serie A e la Prefettura hanno raggiunto un’intesa in merito alla programmazione del derby di Roma e delle altre partite decisive per la corsa alla qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è arrivato l’ok allo svolgimento delle gare alle ore 12 di domenica 17 maggio, in linea con l’invito del TAR Lazio e dell’Avvocatura dello Stato a trovare un accordo condiviso, tenendo conto delle esigenze legate all’ordine pubblico non solo nella Capitale ma anche nelle altre città coinvolte. Una scelta che si inserisce anche nel solco di precedenti decisioni del Viminale, che in passato aveva già vietato la disputa serale del derby romano.

Le gare coinvolte e il nodo del tennis

Oltre al derby di Roma, verranno dunque anticipate alle 12 anche le altre sfide decisive per la corsa al terzo e quarto posto in classifica: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Resta invece ancora aperto il tema legato alla possibile sovrapposizione con lo sport internazionale: si valuta infatti l’eventuale posticipo dell’inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis, proposta avanzata dalla stessa Lega Serie A ma sulla quale non è ancora arrivata una decisione definitiva.