ADL accontenta Conte: c'è l'affondo per Buongiorno (e le tre alternative)

De Laurentiis vuole affondare il colpo, il centrale granata è il preferito di Conte e per questo il Napoli

Tra le priorità del ds Manna l’arrivo di un paio di difensori centrali: il primo della lista, da settimane, è Alessandro Buongiorno, 24 anni, capitano del Torino. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla ricerca di difensori da parte del Napoli: "La trattativa sta entrando nel vivo, De Laurentiis vuole affondare il colpo, il centrale granata è il preferito di Conte e per questo il Napoli, che già ci aveva provato in passato, sta intensificando i dialoghi con l’entourage del giocatore, ora impegnato con l’Italia di Spalletti in vista degli Europei.

Conte vuole Buongiorno e De Laurentiis lavora per accontentarlo. Ci vorrà uno sforzo economico: la prima proposta è stata di 35 milioni più di 5 bonus. Il Toro nicchia, ma il Napoli è intenzionato a procedere. Buongiorno in cima, poi tutti gli altri. Arthur Theate, anni 24, è di proprietà del Rennes ma conosce molto bene il campionato italiano. Ha giocato nel Bologna e il Napoli aveva pensato a lui già a gennaio, proprio come a Nehuen Perez, 23 anni, argentino dell’Udinese. Restano nel mirino al pari di un’altra vecchia conoscenza, l’ex Juve e Atalanta, Merih Demiral, anni 26, oggi all’Al-Ahli. Sugli esterni, sempre dal Torino, piace Raul Bellanova".