Ultim'ora ADL a Napoli, blitz a Castel Volturno! Lungo colloquio con Allegri: i dettagli

Aurelio De Laurentiis fa visita alla squadra alla vigilia della settimana che porta al Frosinone. Lungo confronto con Allegri a Castel Volturno.

Il Napoli si prepara a ripartire dopo la lunga sosta con la necessità di cambiare passo: nelle prime sei partite stagionali tra Serie A e Champions sono arrivate soltanto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Sabato contro il Frosinone gli azzurri sono chiamati a una risposta e Aurelio De Laurentiis ha voluto tastare personalmente il polso della situazione. Come si legge su Sportmediaset, questa mattina il presidente ha fatto un blitz al Training Center di Castel Volturno, dove ha incontrato Massimiliano Allegri. Il colloquio tra i due è durato circa un'ora, con la squadra ancora incompleta per l'assenza dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

De Laurentiis-Allegri, confronto prima del Frosinone

Il confronto arriva dunque all'inizio di una settimana importante per il Napoli, chiamato a rilanciarsi immediatamente alla ripresa del campionato. Allegri attende intanto novità anche dall'infermeria, soprattutto per Scott McTominay. Domani lo scozzese sosterrà gli esami medici necessari per ottenere l'idoneità sportiva dopo l'ablazione effettuata a settembre. In caso di via libera, il centrocampista potrà tornare ad allenarsi con il gruppo e sperare nella convocazione già per la gara di sabato sera al Maradona contro il Frosinone.