ADL omaggia Papa Francesco con due maglie e il piede di Maradona: "Spero in una partita a Napoli con l’Argentina”

Oggi a Roma si è tenuto un incontro con i giovani della Scholas Occurrentes. Papa Francesco ha ricevuto un regalo dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che lo ha omaggiato con una riproduzione in scala del piede di Maradona, realizzata in oro. Il patron azzurro ha donato al Pontefice anche due maglie della squadra campione d'Italia con il numero 10, che fu indossata proprio dal calciatore argentino. De Laurentiis ha poi dichiarato: “Qui ce ne sono addirittura due (di magliette, ndr).

Il numero 10 perchè lei è il numero 10 della Chiesa, il grande sostituto di Maradona in gergo calcistico. Poi soprattutto io le ho voluto portare un altro dono perché dal piede di Maradona abbiamo tratto un piccolo piede d’oro identico che io le regalo per dare un calcio a tutte le ingiustizie del mondo perché lei è sempre presente in questa lotta. Non le posso chiedere di venire a piantare l’ulivo al Maradona Stadium, ma spero tanto di poter fare una partita a Napoli con la squadra del suo cuore, l’Argentina”.