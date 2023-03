ADL: "Reietti contro forze dell'ordine, non sono tifosi! Stadio così è stupendo senza cocaina, marijuana o armi!"

Prende la parola il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario

Prende la parola il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario: "Ringrazio Prefetto e Questore. A Francoforte la curva dei loro tifosi mi ricordava quelle della Serie C con tifo senza valore, un tifo ancestrale. Dissi a Marchetti: a me mi multi per 30-40-50mila euro, a questi qui gli devi levare un milione. E lui: vedrai, non gli farò nulla. Il discorso qual è. Conoscete la sigla ACAB? Ci abbiamo fatto anche un film. I reietti si uniscono per fronteggiare le forze dell'ordine. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito.

Allo stadio ho visto uno spettacolo straordinario. Ci sono alcuni napoletani che dicono: non capiamo perché De Laurentisi sia così restrittivo, c'è troppo ordine allo stadio, prima si faceva più casino. Gli rispondo: fatelo a casa vostra il casino! Il tifo deve essere sano. Allo stadio ci vanno famiglie, bambini e adolescenti ai quali non bisogna far fare un giro di cocaina né di fumare marijuana né di far vedere un'arma o di far vedere che in fondo...il Napoli siamo noi. Perché è questo il leit motiv di 300-400 persone che ieri erano fuori come cani sciolti che ieri erano fuori appresso alle forze dell'ordine con la scusa di fronteggiarsi coi tedeschi. Vorrei si applicasse qui la legge inglese negli stadi, l'ho detto alla Meloni. Volete usiamo soldi per impianti poi devastati? Bisogna regolamentare la frequentazione dello stadio che deve essere un luogo sacro. Sono stato fiero di aver dato ieri l'immagine di uno stadio da calcio inglese. Non posso parlare della Uefa, si rappresenta da sola, lo farò a fine campionato.

Io di Ceferin non parlo, si commenta da solo. Il Maradona ospietrà una gara bellissima, come Italia-Inghilterra. Io invito i napoletano a venire allo stadio e far sentire il proprio calore. E' molto importante voltare pagina, metterci tutto alle spalle. Mi meraviglio come la Uefa non l'abbia messa di domenica, preferendo una gara a Malta. Ma questo fa capire in che mani stiamo, dal punto di vista dell'organizzazione e del marketing. Se inviterò Ceferin? Non serve. E' l'organizzatore delle manifestazioni europee, quindi può entrare dove vuole. Oggi abbiamo parlato di ciò che è successo ieri, che riguarda circa 400 cani sciolti. Ora dobbiamo preparare qualcosa di più importante, al di là della scaramanzia: permettere a tre milioni di napoletani di poter festeggiare a breve qualcosa di importante".