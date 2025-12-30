ADL vuole aprire ciclo con Conte: pronto rinnovo fino al 2029, i dettagli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare Conte. Con lui vuole aprire un ciclo. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "Per Conte è stato un anno magico e per questo De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con il tecnico leccese, offrendogli un nuovo contratto biennale fino al 2029, al di là di quello attuale che prevede la continuità sulla panchina del Napoli per altri 18 mesi.

Il matrimonio sta funzionando alla grande e il presidente non perde occasione per esaltare il grande lavoro del suo “condottiero”, che al di là dei risultati conferma di saper tirare fuori il massimo dai giocatori di cui può disporre. Gli ultimi a esplodere sono stati Hojlund e Neres, che hanno messo le loro firme sulle tre vittorie di fine dicembre con Milan, Bologna e Cremonese".