ADL vuole Raspadori simbolo della rivoluzione: ad inizio settimana summit col Sassuolo

E' il grande obiettivo e il talento che mette d'accordo tutti - proprio tutti - e che della rivoluzione in atto da gennaio sarebbe uno dei simboli da copertina

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli e il Sassuolo s'incontreranno presto per parlare, concretamente, di Giacomo Raspadori, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che è "il grande obiettivo e il talento che mette d'accordo tutti - proprio tutti - e che della rivoluzione in atto da gennaio sarebbe uno dei simboli da copertina. L'accordo con il giocatore è già definito, ma senza il placet del suo club la storia non potrà essere scritta. I tempi, tra l'altro, dovranno essere rapidi, e non è un caso che la riunione è stata programmata per l'inizio della settimana che comincerà domani.

Il Sassuolo "è a conoscenza del grande interesse e anzi Tullio Tinti, il manager di Giacomo, ha comunicato sia il contatto con il club di DeLa sia, e soprattutto, di aver trovato un accordo di carattere economico. Un'intesa sull'ingaggio: 2,5 milioni più bonus fino al 2027, a fronte dei 700mila euro di stipendio attuale fino al 2024".