Ultim'ora Allarme Vergara, fuori per un problema al polpaccio: condizioni da valutare

Antonio Vergara esce all’84’ tra gli applausi contro la Turchia, ma preoccupa il problema al polpaccio: condizioni da valutare

Antonio Vergara ha lasciato il campo al minuto 84 della sfida contro la Turchia, al debutto da titolare con l'Italia. Il centrocampista del Napoli è uscito tra gli applausi del Dall’Ara dopo una prova positiva, ma nel finale è scattato l'allarme sulle sue condizioni fisiche. In un primo momento si era parlato di semplici crampi, ma il problema potrebbe essere di natura diversa.

Vergara, problema al polpaccio: condizioni da valutare

A fornire i primi aggiornamenti sulle condizioni di Antonio Vergara è stata la bordocampista Rai Tiziana Alla: "Notizie di Vergara. È arrivato in panchina dopo aver fatto tutto il giro del campo, gli è stata applicata una borsa del ghiaccio sul polpaccio: non credo fossero solo crampi, perché il professor De Carli ha provato a chiedergli se con certi movimenti sentiva dolore, e lui ha fatto una smorfia dicendo di sì. Quindi le sue condizioni sono da valutare". Ora si attendono ulteriori verifiche per capire l’entità del problema al polpaccio: il Napoli vuole scongiurare ulteriori guai fisici dopo gli infortuni di Olivera e Favasuli.