Live Allegri in conferenza: "Bisogna uccidere le partite! Rigore? Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla..."

Al termine del match valido per la sesta giornata di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.13 - Inizia la conferenza stampa.

Questa difesa a tre la potremmo vedere anche in futuro?

“La squadra ha giocato una buona partita, è questione di atteggiamento e non di moduli. Abbiamo avuto subito due, tre occasioni, dovevamo chiudere la partita nel primo tempo. Abbiamo invece preso dei contropiedi e speso energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni tre contro due, i giocatori di questo livello non devono sbagliare. Ora cercheremo di fare punti anche in Champions”.

Neres e Badiashile. È soddisfatto?

“Sono contento di loro due, del rientro di McTominay, di Hojlund e di Lucca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa. Ora è in un momento di difficoltà, ma deve sapere che tutto il gruppo ha grande stima di lui”.

Sul rigore, cosa è successo? E una menzione su De Bruyne?

“Kevin sta crescendo di condizione, ha fatto una buona partita. L'importante è avere questo spirito quando la squadra va in campo. Ci manca ancora un po' di condizione. Hojlund dopo il rigore è venuto in panchina e mi ha detto: ‘De Bruyne mi ha dato la palla’. Io gli ho detto che doveva ridargliela. L'importante è recuperare tutti i giocatori, attraverso le partite lo faremo”.

Sei un allenatore felice stasera?

“Sono contento dell'approccio, sono scontento perché il Frosinone è una squadra noiosa e ti costringe a giocare a campo aperto. Per quello chiedevo di chiudere le azioni. Bisogna uccidere le partite per risparmiare 20 minuti di fatica, per arrivare fino in fondo alla stagione. Ma sono contento per i ragazzi”.

23.29 - Termina la conferenza stampa.