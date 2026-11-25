Podcast Caiazza: "Lang può restare. Avete visto chi lo abbraccia dopo il gol?"

Grande Napoli a Manchester: con il City arriva un pareggio che dà fiducia agli azzurri

Prestazione di carattere e personalità in Champions League: il Napoli ferma il Manchester City di Maresca e rilancia le proprie ambizioni. Merito anche delle scelte tattiche di Allegri, che vince il duello in panchina e ritrova risposte importanti dalla squadra. Ora serve continuità anche in campionato. Salvatore Caiazza, capo allo sport dello storico quotidiano Roma, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il Napoli è ufficialmente guarito o quella vista a Manchester è stata soltanto una bella prestazione isolata?

"Credo che il Napoli sia sulla strada della guarigione. Prima della sosta mi era piaciuto molto il secondo tempo contro la Lazio, mentre alla ripresa il primo tempo contro il Torino è stato praticamente perfetto. Ieri abbiamo visto la prosecuzione di un lavoro tattico importante da parte di Allegri, che è riuscito a mettere in difficoltà un avversario di grande livello come il Manchester City. Basti pensare alla differenza degli investimenti: il Napoli ha speso 4 milioni per i prestiti di Beukema e Favasuli, mentre il City ne ha investiti 350. Ma non sempre chi spende di più ha la meglio: Allegri è un allenatore esperto, attento e capace di limitare gli avversari. Se Milinkovic-Savic avesse coperto meglio il primo palo sul gol subito, oggi probabilmente parleremmo addirittura di una vittoria. Il pareggio resta comunque un risultato prezioso, da cui ripartire per dare continuità domenica contro il Sassuolo."

Allegri ha preparato molto bene la partita anche dal punto di vista tattico e fisico?

"Assolutamente sì, la partita è stata studiata molto bene. Anche fisicamente il Napoli ha retto, a differenza di quanto accaduto contro il Porto, quando nel finale la squadra aveva mollato, concedendo spazio agli avversari. Ieri, invece, dopo aver subito il gol, il Napoli ha rialzato il baricentro, ha cercato con convinzione il vantaggio, lo ha trovato e poi ha gestito la partita. Naturalmente, quando hai di fronte giocatori della qualità di Cherki e Doku, diventa difficile fermarli, soprattutto se entrano freschi nella ripresa. Mi tengo strette la prestazione e il punto conquistato."

Una menzione particolare per Noa Lang, protagonista anche nelle ultime uscite.

"Sto preparando un pezzo proprio su di lui, con un taglio ironico: se continua a giocare così, finisco per fischiarlo ogni mattina! Contro la Lazio è stato decisivo per la vittoria, contro il Torino non ha segnato ma ha comunque dato un contributo importante e ieri ha fatto un grande lavoro anche in fase di non possesso. Spinazzola lo ha trovato libero e lui ha dovuto comunque realizzare un gol di grande qualità, anche perché davanti aveva Donnarumma. Le sue esultanze possono essere discutibili, ma personalmente guardo soprattutto alle prestazioni. Dopo questo gol diventa difficile toglierlo dal campo. Nelle prossime partite ci saranno comunque tante alternative, da Alisson Santos a Džináč, ma Lang sta finalmente mostrando il giocatore sul quale il Napoli aveva deciso di investire. Mi interessa soprattutto quello che riesce a dare in campo."

In ottica mercato, se dovessero arrivare altre prestazioni di questo livello, il Napoli potrebbe decidere di trattenere Lang e destinare altrove l'investimento?

"Il Napoli ha bisogno di un centravanti, di un giocatore che segni con continuità. Sebastiano Esposito è bravo, ma è più un trequartista o una seconda punta e non ha grandi numeri realizzativi. Questa squadra ha bisogno di aumentare il proprio bottino di gol. Davanti, però, ci sono già diverse alternative da affiancare a Højlund, da Neres a Politano, fino ad Alisson Santos. Se dovesse arrivare un giocatore come Zirkzee, per esempio, il discorso cambierebbe ulteriormente. In chiave mercato, comunque, io punterei ancora su Noa Lang: secondo me può soltanto migliorare. Mi auguro che trovi maggiore equilibrio anche grazie al sostegno dei compagni più esperti, come Di Lorenzo e McTominay, che ieri è andato ad abbracciarlo per incoraggiarlo. Probabilmente anche lui, come alcuni allenatori, ha bisogno di sentirsi stimolato dalle critiche per dare il meglio. Meglio i calci che le carezze, in questo caso."