Ultim'ora Futuro McTominay, Schira: "ADL pensa a rinnovo a vita con stipendio alla KDB!"

Ultime calcio Napoli, rinnovo per McTominay sospeso ma Manna e De Laurentiis lavorano

Il Napoli lavora per blindare Scott McTominay e renderlo uno dei punti di riferimento del progetto azzurro anche per le prossime stagioni. La società partenopea starebbe ragionando su un rinnovo a lungo termine per il centrocampista scozzese, con l'obiettivo di prolungare il rapporto fino al 2030 o al 2031. A fare il punto sulla trattativa è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, intervenuto sul proprio canale YouTube.

McTominay, proposta da 6,5 milioni più bonus

Secondo quanto riferito dal giornalista, il Napoli starebbe valutando un'offerta da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, con uno stipendio che andrebbe a raccogliere l'eredità economica di Kevin De Bruyne. Resterebbe però da superare la distanza tra domanda e offerta. Dopo una prima richiesta da 12 milioni successiva alla conquista dello scudetto, lo scorso anno l'entourage del giocatore avrebbe avanzato una nuova pretesa da 10 milioni di euro a stagione.

Distanza da colmare, ma c'è fiducia

La volontà di McTominay sarebbe quella di proseguire la propria avventura in azzurro, un elemento importante per provare a raggiungere un'intesa. Schira ha sottolineato che "McTominay vuole restare a Napoli, vediamo se troveranno l'accordo. Serviranno altri summit, ma la strada è più in discesa rispetto a qualche mese fa". I prossimi incontri tra le parti saranno quindi decisivi per avvicinare le rispettive posizioni e trovare una soluzione condivisa.