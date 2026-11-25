La squadra è con Allegri: messaggio chiaro dopo City-Napoli

Champions League, City-Napoli 2-2: azzurri avanti fino a 4 minuti dalla fine, poi il pari di Cherki

Il Napoli esce da Manchester con un 2-2 che sa di occasione sfiorata. Il pareggio sul campo del City, arrivato a quattro minuti dalla fine, ha tolto agli azzurri due punti che li avrebbero rilanciati in Champions League, ma racconta anche una prestazione di carattere, costruita sul lavoro e sull'organizzazione. Una notte che lascia rammarico, ma anche segnali incoraggianti per Allegri.

Il City pareggia a quattro minuti dalla fine

Come scrive il Corriere della Sera, "ha scelto la notte di Manchester, Allegri, per inseguire qualcosa di speciale", e ha sfiorato il grande colpo. Avanti 2-1 fino a quattro minuti dal termine, con Milinkovic-Savic tra i migliori in campo, il Napoli si è arreso al diagonale avvelenato di Cherki, che ha riportato i padroni di casa sul pari. Un epilogo amaro, che resta comunque un risultato di peso sul campo di una delle grandi potenze d'Europa.

Una guerriglia organizzata: la squadra segue Allegri

Il quotidiano sottolinea come il 2-2 sia stato meritato: gli azzurri hanno disinnescato il giro palla del City e abbattuto la sua creatività, senza mai rinunciare a ripartire. Alla base di tutto, spazi occupati e reattività, in una "guerriglia" organizzata dal tecnico. Da qui la conclusione che interessa di più al Napoli: Allegri esce da Manchester con un'ottima notizia, perché la squadra lo segue ed è dalla sua parte. Un segnale che conta dopo settimane complicate, in vista di un calendario che chiederà continuità.