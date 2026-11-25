Podcast Addio Lucca? Forgione: "Ormai è fuori dalle gerarchie, non entra neanche più..."

Il Napoli rialza la testa: grande prova contro il Manchester City

Un pareggio che vale tanto per il morale e per la classifica di Champions League. Gli azzurri mostrano compattezza, qualità e spirito di sacrificio, premiando il lavoro di Allegri e mettendo in difficoltà la squadra di Maresca. Angelo Forgione, giornalista, scrittore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il pareggio contro il Manchester City sa quasi di vittoria. È questo il Napoli che vogliamo vedere?

"Sì, assolutamente. Questo è il Napoli che vogliamo vedere. Uscire con un pareggio, arrivato a pochi minuti dalla fine e su un campo così difficile, significa aver disputato una grande prestazione. Adesso, però, serve soprattutto continuità di risultati, che è ciò che è mancato finora e che ha condizionato il cammino in campionato e, in parte, anche in Champions League. Il punto conquistato a Manchester può rivelarsi molto importante: ora bisogna proseguire su questa strada."

La squadra ha dimostrato di avere qualità importanti, anche da parte di giocatori che nelle ultime settimane erano finiti sotto osservazione.

"Non abbiamo mai messo in dubbio le potenzialità di questa squadra e oggi ne abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione. È vero che il Manchester City sta attraversando un momento non semplice, ma resta una squadra di grande valore, con un'identità precisa e un atteggiamento offensivo. Contro un avversario del genere, se non mostri le tue qualità, difficilmente riesci a uscire imbattuto. Adesso, però, arriva la prova più importante: ripetere una prestazione simile contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Sono partite che possono sembrare meno stimolanti, ma proprio lì il Napoli deve dimostrare di aver cambiato mentalità."

Come giudichi il comportamento di Noa Lang, soprattutto dopo le ultime esultanze polemiche?

"Le prestazioni di Lang vanno giudicate per quello che sono e il comportamento è una questione distinta, che non deve condizionare il giudizio tecnico. Il giocatore sta dimostrando una crescita importante e non gli si può imputare nulla sul piano delle prestazioni. Tuttavia, deve fare anche lui un passo verso i tifosi. Continuare ad azzittire il pubblico o a provocarlo con determinati gesti non serve a nulla. Se segna e continua a rispondere alle contestazioni, alimenta inutilmente un clima negativo. In questo momento bisogna venirsi incontro, calciatori e tifosi, perché l'obiettivo è comune: aiutare il Napoli a uscire dalle difficoltà."

Le prestazioni di Lang potrebbero cambiare anche le strategie di mercato? Diverso, invece, il discorso relativo al centravanti, considerando che Højlund continua a giocare senza un'alternativa adeguata.

"È evidente che Luca è scivolato indietro nelle gerarchie, soprattutto dopo le ultime partite. Giovane è diventato la prima alternativa a Højlund, ma resta il problema di avere un altro centravanti affidabile. Højlund ha dimostrato di avere qualità importanti: è un attaccante di prima fascia, anche se non appartiene alla categoria dei primissimi fuoriclasse europei. Quando gli arrivano palloni giocabili, sa fare la differenza. In alcuni momenti le cose sono andate male, ma le difficoltà hanno riguardato tutta la squadra e lui, essendo il terminale offensivo, ne ha pagato le conseguenze. Adesso che il Napoli sta ritrovando risultati, anche Højlund sta tornando a segnare e deve essere valorizzato. L'allenatore deve trovare la chiave giusta per sfruttarne al meglio le caratteristiche."

Quante responsabilità ha Milinkovic-Savic sul gol del 2-2 di Cherki?

"Le responsabilità sono evidenti. Si posiziona male e non riesce a coprire adeguatamente la porta con il corpo, cercando di intervenire con la gamba. È un suo limite fisico e tecnico: fatica ad andare giù per raggiungere determinati palloni. Probabilmente si aspettava una conclusione sul primo palo, mentre Cherki ha incrociato sul secondo. Naturalmente c'è anche una responsabilità collettiva: Oliveira concede troppo spazio all'avversario, permettendogli di calciare senza opposizione. Entrambi i gol sono frutto di errori sui quali il Napoli deve lavorare."

Sul primo gol del Manchester City, invece, quali sono state le responsabilità della difesa azzurra?

"Il primo errore sul calcio d'angolo è di De Bruyne, che si disinteressa completamente dell'avversario alle sue spalle e non si accorge della sua presenza. Gli altri probabilmente pensano che sia lui a occuparsene, ma l'attaccante riesce a inserirsi e a trovare la conclusione. È un errore iniziale dal quale derivano quelli successivi. Anche il secondo gol nasce da una situazione che richiede maggiore attenzione. Il Napoli deve migliorare soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei calci piazzati: quest'anno è proprio in difesa che sta mostrando le maggiori difficoltà. Se riuscirà a sistemare questi aspetti, potrà lavorare con maggiore serenità anche sulle problematiche offensive."

Contro il Sassuolo servirà lo stesso atteggiamento visto a Manchester. Il Napoli non può permettersi altri passi falsi in campionato.

"È esattamente così. La partita contro il Sassuolo sarà una prova importante, perché il Napoli dovrà affrontare una squadra che probabilmente non garantirà gli stessi stimoli del Manchester City. Gli azzurri devono capire che non è più il momento di specchiarsi nelle proprie qualità o pensare di poter vincere le partite facilmente. È stato uno degli errori più gravi commessi finora. Quando affronti squadre sulla carta inferiori e pensi di poter portare a casa il risultato senza il massimo impegno, rischi di perdere punti pesantissimi. Il pareggio di Manchester ha interrotto una serie negativa e dato continuità alla vittoria contro il Torino. Adesso bisogna proseguire, soprattutto in campionato, dove servono vittorie e non soltanto pareggi. Solo in primavera potremo capire dove potrà arrivare questa squadra."

Con Sassuolo e Lecce ci si aspetta il bottino pieno. Sono due partite fondamentali per rilanciare definitivamente il Napoli?

"Assolutamente sì. Non avrebbe senso continuare a discutere delle difficoltà del Napoli, delle ambizioni e degli obiettivi stagionali se poi la squadra non fosse capace di conquistare sei punti contro Sassuolo e Lecce. Se non dovesse riuscirci, bisognerebbe cominciare a pensare al mercato e a costruire la prossima stagione. Mi auguro naturalmente che questi risultati arrivino, perché il Napoli ha bisogno di dare continuità alla propria crescita."