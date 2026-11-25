Hojlund dice tutto: ha svelato cosa ha detto dopo il gol

Champions League, Højlund svela cosa ha detto dopo il gol al City: "C'è un solo club a Manchester"

Rasmus Højlund ha spiegato a Sky Sport cosa ha detto dopo il suo gol al Manchester City nella sfida di Champions League finita 2-2. Le telecamere lo avevano ripreso mentre diceva qualcosa all'esultanza, ma il labiale non era chiaro: è stato lo stesso attaccante a chiarirlo ai microfoni. Un retroscena curioso, legato al suo passato a Manchester, sponda United.

"C'è un solo club a Manchester"

Come ha raccontato Højlund a Sky, alla domanda su cosa avesse detto dopo il gol ha risposto: "Ero molto felice, i tifosi mi stavano un po' fischiando e ho detto che c'è un solo club a Manchester". Una frase che riporta alla sua esperienza in Inghilterra con la maglia dei Red Devils e che ha preso il senso di una piccola rivincita personale davanti ai tifosi avversari, in una serata in cui l'attaccante è stato tra i protagonisti del Napoli.

Una serata di soddisfazione per il danese

Il gol, in una partita di altissimo livello come quella dell'Etihad, ha un valore doppio per un centravanti che con il Napoli ha faticato a trovare la porta nelle ultime settimane. Per Højlund è la risposta migliore a chi aveva messo in discussione il suo rendimento, e un segnale di crescita in un momento importante per gli azzurri. Il suo messaggio, pur con un tono scherzoso, racconta anche la personalità di un giocatore che non ha paura di rispondere ai fischi con le parole giuste. Per Allegri è una buona notizia, con un attaccante che sembra aver ritrovato fiducia.