De Bruyne in bilico, Romano: "Può sempre partire! Psv prepara assalto per gennaio"
Sul futuro di De Bruyne il Napoli tiene aperta la porta. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul suo canale YouTube partendo dalle parole di Manna prima della partita: nulla è ancora definito e la questione resta aperta, anche perché dipende da una scelta personale del giocatore. Il PSV, intanto, continua a lavorare.
Manna: "Non possiamo chiudere le porte"
Come spiega Romano, prima della partita il direttore sportivo ha lasciato tutto aperto sul futuro del belga. "Non c'è nulla di definito ancora. La questione è aperta. Non possiamo chiudere le porte", ha ricordato il giornalista, aggiungendo che quella di De Bruyne è anche una scelta personale. Manna ha poi richiamato l'opzione di rinnovo, che però il giocatore non ha citato: De Bruyne ha parlato di sei mesi dalla scadenza, segno che l'opzione non verrà esercitata.
Il PSV lavora e il Napoli chiede di più
Il club olandese sta continuando a lavorare all'operazione, parlando con i suoi avvocati e preparando la proposta contrattuale per il giocatore. Sul fronte del Napoli, secondo Romano sono già stati offerti 2 milioni, rifiutati dagli azzurri, che per liberarlo a gennaio vogliono di più. Ora sta al PSV decidere come comportarsi e come gestire il proprio budget. Una trattativa che resta in bilico, con il giocatore al centro di valutazioni economiche, sportive e familiari, e con l'esito che dipenderà dalla disponibilità degli olandesi a rilanciare.
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