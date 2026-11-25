Podcast Caccavale: “Basta fischi a Lang! Mi appello all'intelligenza dei napoletani, sta onorando la maglia”

Ernesto Caccavale a Radio Tutto Napoli difende Lang, analizza il lavoro di Allegri e il mercato.

Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare, è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone, Smart TV e DAB Campania, nel corso di Difendo la città, ricordando Diego Armando Maradona e analizzando la prestazione degli azzurri contro il Manchester City, con uno sguardo al mercato di gennaio.

A sei anni dalla scomparsa, qual è il tuo ricordo di Maradona?

“Io l'ho conosciuto di persona, come tu sai, Francesco, quando ero un giovane cronista, lavoravo a Canale 21 all'epoca e andavo lì al Centro Paradiso. Quello che mi colpiva di Maradona era la sua generosità, la sua grande umanità, il suo essere sempre vicino anche a noi giovani. Noi eravamo un po' gli ultimi in quel periodo, ma lui si avvicinava sempre a noi, voleva in qualche modo sempre aiutare quelli che lui considerava i più deboli, i più fragili, i più giovani. Questa è una cosa che mi colpiva moltissimo, la sua umanità, la sua sensibilità. Forse la sua eccessiva sensibilità poi lo ha tradito e lo hanno tradito anche tanti suoi falsi amici. Un'altra cosa che ovviamente i napoletani non dimenticano è il fatto che questa nostra trasmissione si chiama Difendo la città e lui era uno che difendeva la città a spada tratta, lui difendeva la napoletanità. Pur non essendo napoletano, lui si sentiva più napoletano dei napoletani da questo punto di vista ed era estremamente attaccato a questa città, perché lui diceva sempre che era grazie a questa città che era diventato il più grande calciatore del mondo. Lui lo era già, ma quando era a Barcellona era considerato un grande calciatore, ma non un grande uomo. Lui sapeva che a Napoli aveva trovato la possibilità anche per esprimere la sua umanità e questo è stato il motivo principale per il quale lui ha sempre difeso la città. I napoletani si ricordano benissimo del fatto che Maradona non solo è quello che ci ha fatto vincere due Scudetti, la Coppa UEFA, ma è quello che dovunque andava difendeva la napoletanità, difendeva la città. Come dicevi tu un attimo fa, ci ha tolto gli schiaffi dalla faccia ed era quello che considerava importante che la più grande città del Sud diventasse competitiva contro i grandi squadroni del Nord, che avevano investimenti economici molto più importanti dei nostri”.

Sei stato spesso critico nei confronti di Allegri, ma ti è piaciuto il Napoli visto a Manchester?

“Francesco, io sono stato cattivello, ma in realtà ho sempre detto che difendo la città e difendo la maglia, quindi chiunque sia l'allenatore del Napoli bisogna stare vicino alla squadra. L'ho sempre detto e lo ripeto adesso ancora di più. Per quello che riguarda Allegri, sai benissimo che non avrei scelto Allegri come allenatore del Napoli, se fossi stato in De Laurentiis avrei scelto Italiano. Ma a questo punto io penso che bisogna anche nei confronti di Allegri intanto riconoscere che lui sta cominciando a capirci qualcosa, che è già un grande passo avanti. Secondo, bisogna aiutarlo e questo vale per i giocatori, vale per la società che a gennaio deve intervenire rapidamente. Noi ieri abbiamo giocato con 13 giocatori effettivi, perché ormai mi sembra che Lucca sia totalmente fuori dalle gerarchie e devo dire anche giustamente, da un certo punto di vista. Quindi abbiamo giocato con 13 giocatori contati, è chiaro che la società a gennaio dovrà intervenire. La società deve essere vicina all'allenatore, i giocatori adesso devono stringersi intorno all'allenatore. Mi pare che ieri anche quell'abbraccio di De Bruyne dimostri che anche De Bruyne sia totalmente disponibile ad abbracciare, non solo dal punto di vista scenografico, ma anche dal punto di vista concreto, quello che è il credo dell'allenatore. E soprattutto deve farlo il popolo napoletano, i tifosi.

Ora è il momento di stringersi attorno alla squadra, è il momento nel quale bisogna fare un filotto di vittorie, ritornare in corsa in campionato, non dico per vincere lo Scudetto perché questo sarà impossibile, ma perlomeno per entrare in Champions. Questo è essenziale per il futuro del Napoli, l'ho già detto altre volte. Se non torniamo in Champions League significa avere introiti economici di gran lunga inferiori, quindi meno soldi per fare la campagna acquisti l'anno prossimo e quindi una squadra meno competitiva per l'anno prossimo. C'è bisogno che il pubblico smetta di fischiare Lang, basta con questa storia! Lang ha un sacco di difetti, mille difetti, ma ora mi pare che Lang stia dimostrando di essere un giocatore all'altezza della maglia del Napoli, perché questo è quello che conta: si impegna, corre, rincorre gli avversari, fa anche la fase difensiva e in attacco comincia ad essere anche decisivo. De Bruyne, tutto si può dire di De Bruyne tranne che non sia un esemplare professionista. Corre per tutta la partita senza risparmiarsi neanche un secondo, va per i 36 anni e corre più degli altri. Ora è il momento, secondo me, di premiare i giocatori che si stanno dimostrando disponibili a impegnarsi, a sacrificarsi. Questo è secondo me il punto principale e su questo io credo che Allegri lo abbia capito. Poi ha anche capito qualcosa dei giocatori che ha. Ieri, per esempio, col fatto che ha fatto giocare a quattro, anche Beukema ha giocato molto meglio. Tu sai che io non sono un grande fan di Beukema, ma per nulla. Ma anche lui ha giocato meglio perché ha giocato a quattro. A quattro Beukema gioca meglio, è più coperto, è meno costretto a un gioco di impostazione che non è nel suo DNA. Quindi io credo che Allegri stia cominciando a capire, bisogna darne atto. Non abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo solo quattro punti in Champions, lo voglio ricordare. Per qualificarsi dobbiamo fare almeno 12, 11-12 diciamo, probabilmente 11 non sono sufficienti. Quindi bisogna vincere le prossime tre partite, la prossima contro il Brugge non sarà facile. Poi bisogna rimontare posizioni in campionato. Se vogliamo entrare in Champions dobbiamo fare 60 punti, questo dice la matematica, dobbiamo fare altri 60 punti”.

Lucca ormai sembra fuori dalle gerarchie. Varela può essere il vice Hojlund? Come deve muoversi il Napoli sul mercato?

“Intanto sulla tua prima domanda hai ragione, l'ho detto, in napoletano si dice che sta friggendo il pesce con l'acqua. Ieri avevamo 13 giocatori, forse perché Neres non era in grado di entrare, lo ha portato ma lo sappiamo che ancora è convalescente, e Lucca ormai è fuori. Quindi avevamo 13 giocatori contati. Su questo, Fabio, bisogna dare atto ad Allegri che sta facendo il massimo con quello che ha a disposizione in questo momento. Mettendo da parte gli aspetti tattici, per modo di dire, nel senso che ieri il Napoli ha dimostrato ancora una volta che gioca molto meglio quando gioca in avanti che non quando gioca all'indietro, tanto per essere molto chiari. E Allegri piano piano finalmente lo sta capendo, ci è voluto un po' ma lo sta capendo. Giochiamo molto meglio avanti che non indietro, questo è il primo punto. Sull'altra domanda tua, io penso che sia evidente che Lucca verrà sicuramente ceduto a gennaio, io dico che verrà svenduto. Più che altro lo daranno in prestito a qualcuno che gli pagherà una parte del cartellino, due milioni di euro all'anno, e quindi secondo me il Napoli dovrà anche contribuire a pagare una parte dello stipendio di Lucca per darlo via. Ma detto questo, questo purtroppo ai napoletani poi interessa relativamente. Io da uomo di economia devo invece ricordare a tutti che le squadre non si fanno sulla carta, si fanno con i soldi, quindi si devono mettere dei soldi sul tavolo per comprare i giocatori. Dipenderà da questo: quanti soldi De Laurentiis metterà sul tavolo per comprare nuovi rinforzi? Tu dici Varela, io ci metterei la firma per Varela, ma quanto vale Varela oggi? Credo che già il Monza abbia chiesto sui 30-35 milioni, ma se arrivano le società inglesi della Premier League il prezzo di Varela comincerà a salire. Quindi, caro Fabio, dipende come al solito da quanto De Laurentiis vuole mettere sul tavolo e soprattutto quanto vuole rischiare per cercare di raggiungere la famosa Champions dell'anno prossimo, per i motivi che ho detto prima, perché la Champions dell'anno prossimo vale 30-40-50 milioni di ricavi in più, non so se è chiaro”.

In un campionato mediocre come quello italiano, può bastare mezza stagione per definire Varela un grandissimo campione?

“Intanto grazie per quello che hai detto, devo dire che mi fa onore sentirti parlare in questo modo rispetto alla mia onestà intellettuale. Tu lo sai, anche in politica non le mando a dire le cose, le dico in modo chiaro, in modo diretto. A maggior ragione se parliamo del Napoli e di calcio, a me non piace dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Sotto questo aspetto io ho sempre detto che bisogna difendere la città, difendere il Napoli in quanto tale, chiunque sia l'allenatore e chiunque siano i giocatori che scendono in campo. Questo è il punto principale. Poi esercito il mio diritto di critica e in quanto tale non ho mai lesinato le critiche ad Allegri. Le critiche sono una cosa, il supporto alla squadra deve essere massimo, massimo. Ripeto, faccio un appello attraverso questi microfoni, attraverso Francesco, se mi permette, mi appello all'intelligenza dei napoletani: basta fischi a Lang, basta fischi a Lang! Perché con tutti i grandi difetti di Lang, anche qualche colpa rispetto ai gesti, l'orecchio, il passato, io non difendo Lang, io difendo la città e difendo la maglietta del Napoli. Oggi Lang sta onorando la maglietta del Napoli perché corre, si sbatte, rincorre gli avversari, fa la fase difensiva, riesce anche ad essere incisivo in attacco. Questo è quello che conta in questo momento. Tornando a Varela, hai ragione, io non sono proprio così sicuro che valga quei soldi. Lo abbiamo già visto con Giovane l'anno scorso, l'abbiamo preso a gennaio per 20 milioni. Io non credo che Giovane valga 20 milioni, ha fatto qualche buona partita con il Verona, ma insomma, 20 milioni per Giovane, non lo so. Abbiamo preso Beukema a 32 milioni, abbiamo preso Lucca a 35 milioni, ora vogliono 35 milioni per Varela, non lo so se li vale questi soldi. Ha fatto dieci partite fatte bene, ha fatto dei bei gol, questo non significa che adesso dobbiamo svenarci per Varela. L'ho già detto altre volte, ti ricordi Fabio? Penso a Favasuli, l'abbiamo preso a sette milioni dalla Serie B, è un giocatore che avremo per tanti anni, è un ragazzo giovane che si deve ancora ovviamente costruire, ma anche Varela è un ragazzo giovane. Come ha fatto il Monza, che ha avuto degli ottimi talent scout, a trovare questo Varela? Sono stati molto bravi. Io mi chiedo perché Giovanni Manna, che era conosciuto per questo, per essere bravo a trovare e valorizzare giovani nella Juventus, non abbia ancora trovato questa chiave per il Napoli. Ricorderete, abbiamo fatto un lungo elenco nelle altre trasmissioni, Yildiz e tanti altri scoperti e valorizzati da Manna nella Juventus Next Gen. Ci sono tanti ragazzi bravi che giocano in Serie B, per esempio come Favasuli, che potrebbero fare al caso del Napoli, lavorando in prospettiva e creando anche degli asset economici positivi, nuovi, per De Laurentiis. Cioè comprarli a poco e poi venderli a tanto, lo abbiamo fatto tante volte nella storia di questi vent'anni della presenza di De Laurentiis”.