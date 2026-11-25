Podcast Gaito: "Finalmente coraggiosi! Il Napoli è forte, cade racconto su rosa scarsa e logora..."

L'analisi di Antonio Gaito del pareggio del Napoli sul campo del Manchester City.

Il Napoli pareggia a Manchester con una bella prestazione sfiorando anche la vittoria a pochi minuti dal termine. Ne ha parlato il direttore Antonio Gaito, protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il 2-2 contro il City è un risultato che alla vigilia sembrava insperato. Sono più i meriti del Napoli o le difficoltà degli avversari? Come hai visto la partita?

"Ovviamente entrambe, ma bisogna riconoscere i meriti del Napoli, che ha disputato una bella prestazione. Al di là del risultato finale, la squadra ha dimostrato solidità anche nei momenti di sofferenza, senza rinunciare a giocare e senza limitarsi a un blocco basso. Ha risposto colpo su colpo per quasi tutta la partita, restando attiva e propositiva. Qualche fase di difficoltà era inevitabile, considerando che di fronte c'era il Manchester City. Il Napoli ha attaccato, forse avrebbe potuto farlo ancora di più nel primo tempo, perché il City va affrontato con uno spirito offensivo: il suo punto debole è soprattutto la fase difensiva. Questa partita contribuisce anche a ridimensionare una narrazione che negli ultimi mesi ha accompagnato il Napoli: la squadra è forte e lo ha dimostrato anche con diverse assenze."

Questa prestazione conferma anche il valore della rosa, spesso messa in discussione?

"Assolutamente sì. Abbiamo parlato tante volte del livello di Højlund, Lang e Beukema, ma bisogna ricordare che in molti casi sono considerate seconde linee. Eppure, a Manchester, giocatori come Lang e Beukema sono stati tra i migliori in campo. Cade quindi l'idea che, senza alcuni titolari, il Napoli non possa giocare a calcio. Questa squadra non è logora e ha dimostrato di poter competere anche con 13-14 elementi a disposizione. Possiamo discutere se la rosa sia stata rinforzata abbastanza o se sia da primo o secondo posto, ma nessuno può sostenere seriamente che sia una squadra da metà classifica in Serie A. Dobbiamo pretendere qualcosa in più da questo Napoli, non per andare contro qualcuno, ma perché il valore dell'organico consente di fare meglio di quanto visto in alcune partite".

Anche dal punto di vista tattico si è vista una differenza rispetto ad altre gare, soprattutto nella posizione di Politano.

"Il Napoli ha giocato con una sorta di 4-3-3, che in fase di non possesso diventava un 4-5-1, senza ricorrere alla difesa a cinque fino alle fasi di sofferenza almeno. Questo ha permesso a Politano di restare qualche metro più alto, davanti a Spinazzola, anziché abbassarsi fino alla linea difensiva. La differenza è sostanziale: quando il Napoli recuperava palla, riusciva a ribaltare l'azione più velocemente. In tante partite di campionato, invece, partendo più basso, Politano non riusciva ad arrivare con efficacia nella metà campo avversaria. Dall'altra parte Lang si è sacrificato maggiormente in fase difensiva. Allegri ha studiato bene questo assetto: con la prima linea a cinque hai concessi meno tiri dal limite, fondamentale considerando la qualità dei tiratori del City e la capacità di giocatori come Cherki di trovare gli spazi tra le linee. Il 4-5-1 ha garantito una buona protezione, mantenendo però i giocatori abbastanza vicini per ripartire. È una soluzione che mi auguro venga riproposta in alcune gare. Poi è chiaro ci sono state fasi di maggiore sofferenza con tutti in area"

Anche la costruzione dal basso è stata diversa rispetto a quanto visto in alcune partite di campionato.

"Sì, ed è un altro aspetto importante. De Bruyne aveva invitato la squadra a non affidarsi soltanto ai duelli e ai palloni lunghi, e il messaggio è arrivato. Nonostante Allegri avesse parlato della necessità di attaccare la profondità, il Napoli ha costruito molto bene sotto la pressione del Manchester City, buttando via pochi palloni. Soltanto nella fase in cui gli avversari hanno aumentato l'intensità sul 2-1 si è vista qualche difficoltà. Dopo il pareggio, però, la squadra è tornata ad attaccare. Anche fisicamente ho visto un Napoli in buone condizioni: al novantesimo era ancora capace di ripartire e attaccare. Non mi sembra affatto una squadra logora."

Resta però una domanda: perché il Napoli riesce a costruire sotto la pressione del Manchester City in trasferta e poi incontra difficoltà contro squadre come il Torino in campionato?

"È proprio questa la riflessione da fare. Perché il Napoli riesce a costruire dal basso contro la pressione feroce del City, in uno stadio difficile e con poche alternative, mentre contro il Torino tende a lanciare lungo, sporcando la propria partita e dando fiducia agli avversari? Per non tornare ad altre gare. A Manchester ha costruito con personalità, ha pressato alto e proprio dai recuperi nella metà campo avversaria sono nate alcune delle occasioni migliori. Perché non adottare lo stesso atteggiamento anche in campionato, magari quando si hanno più giocatori a disposizione? Sono queste le domande che dobbiamo porci. Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra forte e di poter giocare a calcio anche in condizioni difficili. Non si può continuare a raccontare che con gli infortunati sia impossibile competere o che questa sia una rosa da metà classifica. Bisogna chiedere alla squadra di giocarsela sempre, senza cercare alibi. Va riconosciuto anche il merito ad Allegri di aver recuperato giocatori che erano stati già giudicati negativamente. Beukema ha disputato una grande partita, riuscendo a contenere Haaland, mentre Lang ha dimostrato di poter essere molto incisivo. Parliamo di seconde linee che hanno dato risposte importanti. Questa prestazione conferma la bontà dell'organico, che considero fin dall'inizio della stagione tra i primi due o al massimo tre della Serie A, naturalmente quando è al completo".