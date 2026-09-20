Allegri a DAZN: “Dobbiamo uscire arrabbiati, non basta il 70% di possesso. Su Hojlund..."

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Allegri analizza Fiorentina-Napoli: poca concretezza, rabbia per il pareggio e messaggio a Hojlund.

Dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita tecnica, credo che dobbiamo essere più cattivi sotto porta, troppe volte mandiamo palla in area ma non riusciamo a chiudere. Dipende sempre da come attacchi la partita”.

La squadra ha provato a vincerla nel finale. “Se non siamo arrabbiati oggi, dopo non essere riusciti a vincere contro una buona squadra come la Fiorentina, sicuramente vuol dire che dobbiamo crescere. Non basta tenere il 70% del possesso palla se non concretizzi”.

Negli ultimi metri è venuta a mancare qualità? “Ci alleniamo per migliorare tutto, dobbiamo avere più attenzione perché nell'ultimo minuto e mezzo abbiamo perso palla banalmente. Non c'è la scusa della stanchezza”.

Il bilancio dopo queste giornate è positivo? “Credo che quest'anno il campionato sia molto difficile. Noi l'unica cosa che possiamo fare è recuperare giocatori, non solo per bravura, ma per caratteristiche: oggi dobbiamo uscire dal campo arrabbiati. Potevamo fare meglio, altrimenti diventa un problema”.

Hojlund ha soddisfatto le richieste? “Si è impegnato. Poi ci sono delle azioni in cui ha avuto difficoltà, si è intestardito su alcune scelte ma deve rimanere sereno e tranquillo. Ha già segnato e può solamente crescere, Lucca è entrato bene: bisogna lavorare sui nostri limiti. Se lo facciamo, possiamo fare delle cose buone. Se pensiamo di essere tanto più brvai degli altri, poi questo aspetto lo paghi”.