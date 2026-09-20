A Firenze formazione non scontata: Allegri ha due dubbi grossi e può rivoluzionare l'attacco

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Buone notizie per il Napoli verso la sfida contro la Fiorentina: Anguissa torna ad allenarsi in gruppo ed è convocato. Allegri ha due dubbi sulle fasce.

Frank Zambo Anguissa torna a disposizione del Napoli. Il centrocampista ha svolto l'intera seduta mattutina in gruppo ed è stato inserito da Massimiliano Allegri nell'elenco dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, in programma alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi. Resta invece fuori Leonardo Spinazzola, che ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. I convocati sono: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani e Vergara.

Fiorentina-Napoli, due dubbi sulle fasce

L'undici di partenza appare ormai quasi definito, ma La Gazzetta dello Sport segnala due ballottaggi che Allegri potrebbe sciogliere soltanto durante la riunione tecnica: Favasuli-Politano sulla fascia destra e Lang-Vergara su quella sinistra. Il recupero di Anguissa offre inoltre un'opzione in più a centrocampo, anche se resta da capire quale minutaggio possa avere dopo gli ultimi giorni di lavoro differenziato.