Ufficiale Fiorentina-Napoli, le formazioni: ecco le scelte di Vanoli e Allegri

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Fiorentina-Napoli apre la domenica di Serie A alle 12.30. Gli azzurri arrivano dal successo sul Bologna, i viola hanno centrato due vittorie consecutive.

Appuntamento alle 12.30 allo Stadio Artemio Franchi per il Napoli, impegnato contro la Fiorentina nella quinta giornata di Serie A. Le due squadre arrivano alla sfida dopo aver finalmente invertito la rotta. Gli azzurri hanno spezzato una serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League superando il Bologna per 1-0 al Maradona. Dopo una prima frazione con poche occasioni, la formazione di Massimiliano Allegri cresce nella ripresa e trova il gol decisivo con Lobotka, servito da Favasuli. Il Napoli sale così a sei punti, con due successi nelle prime quattro giornate.

Fiorentina, l'arrivo di Vanoli ha cambiato il passo

Ancora più complicato era stato l'avvio della Fiorentina, sconfitta nelle prime tre giornate da Roma, Frosinone e Torino. Risultati che sono costati la panchina a Fabio Grosso. Con Paolo Vanoli la risposta è stata immediata: vittoria per 4-2 a Venezia, con Mastantuono protagonista di una tripletta, e successivo 3-0 sul Pisa in Coppa Italia nonostante il turnover. Al Franchi, dunque, entrambe cercano continuità prima della sosta.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli

Sono note le formazioni ufficiali della partita. Massimiliano Allegri non regala grandi sorprese, confermando l'assetto col doppio play GIlmour-Lobotka e De Bruyne da mezzala offensiva. Davanti spazio a Politano e Lang sulle fasce, con Hojlund centravanti. A sinistra Olivera prende il posto dell'infortunato Spinazzola. Dall'altro lato Paolo Vanoli sceglie Pellegrino in attacco, supportato da Mastantuono e Njie, e recupera Dragusin per la difesa.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All: Massimiliano Allegri