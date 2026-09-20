Manna: "In estate contatti con Mastantuono! Anguissa? Senza accordo nessun problema a separarci"

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match contro la Fiorentina rivela un retroscena di mercato e non solo.

Prima della sfida in programma alle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, ecco le dichiarazioni di Giovanni Manna ai microfoni di DAZN: "La partita di oggi è importnate: sanno giocare a calcio e stare attenti. Lang sta lavorando bene, ma deve fare di più. Oggi gioca dall'inizio e deve sfruttare l'opportunità. Favasuli riesce a dare qualcosa: ha fatto la classica gavetta, è presto e deve continuare a lavorare come il primo giorno".

C'è Anguissa in panchina: ci sono novità sul rinnovo? "Il dialogo si fa con gli agenti, vedo Anguissa tutti i giorni. Se riusciamo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene, altrimenti ha dato tanto al club e il club a lui. Non penso sarà un problema separarci, ma non vedo tutte queste grandi difficoltà, è dentro ed è assolutamente concentrato sul progetto e sulla stagione. Bisogna contestualizzare il contesto tecnico, lo scorso anno ha avuto problematiche fisiche: lui è tranquillo, noi anche".

Mastantuono è stato vicino? "Noi abbiamo seguito Mastantuono ai tempi del River, avevamo necessità di creare un gruppo squadra. Quest'anno ci abbiamo parlato, il Real ha chiesto determinate condizioni e per una società come il Napoli non è funzionale in questo momento, nonostante sia un giocatore molto forte".

Un pensiero su Fagioli? "Dobbiamo ripartire da lui in Nazionale. Gli voglio bene, siamo cresciuti insieme alla Juventus e ci sono legato dal punto di vista umano, mi auguro possa fare davvero bene perché un giocatore con queste qualità può fare solo bene".