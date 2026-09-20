Live Diretta Fiorentina-Napoli, pre-partita: ecco le formazioni, Allegri rilancia Lang dal 1'

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12.15 - Prima della sfida in programma alle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, ecco le dichiarazioni di Giovanni Manna ai microfoni di DAZN: "La partita di oggi è importnate: sanno giocare a calcio e stare attenti. Lang sta lavorando bene, ma deve fare di più. Oggi gioca dall'inizio e deve sfruttare l'opportunità. Favasuli riesce a dare qualcosa: ha fatto la classica gavetta, è presto e deve continuare a lavorare come il primo giorno".

C'è Anguissa in panchina: ci sono novità sul rinnovo? "Il dialogo si fa con gli agenti, vedo Anguissa tutti i giorni. Se riusciamo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene, altrimenti ha dato tanto al club e il club a lui. Non penso sarà un problema separarci, ma non vedo tutte queste grandi difficoltà, è dentro ed è assolutamente concentrato sul progetto e sulla stagione. Bisogna contestualizzare il contesto tecnico, lo scorso anno ha avuto problematiche fisiche: lui è tranquillo, noi anche".

Mastantuono è stato vicino? "Noi abbiamo seguito Mastantuono ai tempi del River, avevamo necessità di creare un gruppo squadra. Quest'anno ci abbiamo parlato, il Real ha chiesto determinate condizioni e per una società come il Napoli non è funzionale in questo momento, nonostante sia un giocatore molto forte".

Un pensiero su Fagioli? "Dobbiamo ripartire da lui in Nazionale. Gli voglio bene, siamo cresciuti insieme alla Juventus e ci sono legato dal punto di vista umano, mi auguro possa fare davvero bene perché un giocatore con queste qualità può fare solo bene".

12.05 - Prima della sfida in programma alle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, ecco le dichiarazioni di Nicolò Fagioli ai microfoni di DAZN: "Per noi vale 3 punti come le altre partite: siamo in striscia positiva e vogliamo arrivare alla sosta con il sorriso. Arriviamo qui contro una squadra forte. Vorrei fosse una stagione importante, sia per la squadra, sia per me che ho 25 anni: i giocatori che sono qua da più tempo devono aiutare chi c'è".

12.00 - Prima della sfida in programma alle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, ecco le dichiarazioni di Mathias Olivera ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che è una partita dura, dobbiamo stare concentrati al 100% per mettere in campo quello che abbiamo strutturato in allenamento. Mastantuono? Dobbiamo stare attenti, è un calciatore forte: in settimana, abbiamo visto come provare a limitarlo e proveremo a vincere".

11.30 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono note le formazioni ufficiali della partita. Massimiliano Allegri non regala grandi sorprese, confermando l'assetto col doppio play GIlmour-Lobotka e De Bruyne da mezzala offensiva. Davanti spazio a Politano e Lang sulle fasce, con Hojlund centravanti. A sinistra Olivera prende il posto dell'infortunato Spinazzola. Dall'altro lato Paolo Vanoli sceglie Pellegrino in attacco, supportato da Mastantuono e Njie, e recupera Dragusin per la difesa.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All: Massimiliano Allegri

10.30 - Cancelli aperti al Franchi: da questo momento i tifosi cominciano ad entrare allo stadio.

10:00 - Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta contro la Fiorentina. Al Franchi è prevista la presenza di circa 300 tifosi azzurri, pronti a sostenere la squadra di Massimiliano Allegri. Anche i sostenitori del Napoli residenti in Campania avranno la possibilità di seguire la squadra a Firenze, sebbene il numero di biglietti messi a disposizione sia risultato nettamente inferiore rispetto alla domanda.

Il Napoli torna in campo oggi alle ore 12.30 allo Stadio Artemio Franchi, dove affronterà la Fiorentina nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento avendo ritrovato la vittoria dopo un avvio complicato: gli azzurri hanno superato il Bologna, mentre i viola hanno conquistato i primi punti stagionali contro il Venezia.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli!