Gilmour a DAZN: “Un punto va bene, ma potevamo segnare. Lavorato bene con staff e squadra"

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Gilmour commenta Fiorentina-Napoli: dal pareggio del Franchi al difficile Mondiale saltato.

Dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, finita 1-1, il centrocampista azzurro Billy Gilmour ai microfoni di DAZN: "Per me è stata una gara importante, sicuramente un punto va bene prima della sosta Nazionali, potevamo segnare.

Lavoriamo anche sui calci piazzati e sono contento che sia funzionato quello che volevamo. Ovviamente è stato duro saltare il Mondiale, grazie allo staff e alla squadra sono tornato in campo: non siamo riusciti a vincere ma resta comunque positiva la gara".