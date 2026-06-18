Allegri-Napoli, novità sulla durata del contratto! Sky: accordo triennale
Cresce l’attesa per l’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese sarà il futuro allenatore azzurro e il suo approdo in Campania non è in discussione, ma per l’annuncio manca ancora un passaggio formale: la risoluzione del contratto che lo lega al Milan. Una volta completato questo iter, Allegri raccoglierà l’eredità di Antonio Conte, dando avvio a un nuovo ciclo tecnico alla guida del club partenopeo.
Allegri-Napoli, i dettagli dell’accordo: novità sulla durata
Sul fronte contrattuale emergono intanto ulteriori dettagli rispetto alle prime indiscrezioni. Allegri - riferisce Sky - firmerà infatti un accordo triennale con il Napoli, con scadenza fissata al 2029. Una durata più lunga rispetto a quanto inizialmente trapelato, che non prevede un semplice biennio con opzione a favore del club, ma un’intesa strutturata direttamente su tre stagioni, a conferma della volontà della società di puntare con decisione su un progetto tecnico di medio-lungo periodo.
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