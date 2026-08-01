De Laurentiis al Tg3: “Mai un Napoli così vincente. Il mio errore ed il mio augurio...."

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Ultime calcio Napoli, il presidente del Napoli ha parlato a margine del centenario del club

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del TG3 Campania che andrà in onda come sempre intorno a mezzogiorno su Rai 3. Il presidente del Napoli ha ovviamente parlato del centenario del club che si festeggerà oggi:

"Siamo riusciti ad avere un Napoli mai così vincente, con una presenza fissa in Europa per sedici stagioni. Il mio augurio? Cent'anni ancora sul tetto del mondo. Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli ma del calcio mondiale. Napoli calcio si confonde con Napoli città, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della serie C. Per noi è stato poi sempre un Paradiso. Un errore di questi anni? Mi sono talvolta lasciato trascinare dal cuore più che dalla responsabilità imprenditoriale".