De Laurentiis al Tg3: “Mai un Napoli così vincente. Il mio errore ed il mio augurio...."
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del TG3 Campania che andrà in onda come sempre intorno a mezzogiorno su Rai 3. Il presidente del Napoli ha ovviamente parlato del centenario del club che si festeggerà oggi:
"Siamo riusciti ad avere un Napoli mai così vincente, con una presenza fissa in Europa per sedici stagioni. Il mio augurio? Cent'anni ancora sul tetto del mondo. Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli ma del calcio mondiale. Napoli calcio si confonde con Napoli città, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della serie C. Per noi è stato poi sempre un Paradiso. Un errore di questi anni? Mi sono talvolta lasciato trascinare dal cuore più che dalla responsabilità imprenditoriale".
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