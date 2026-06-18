Allegri-Napoli, nessun problema: spunta anche una prima idea per la presentazione

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Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli, ma prima va definita la risoluzione del contratto con il Milan.

Massimiliano Allegri è il promesso sposo del Napoli, ma prima di poter essere ufficializzato deve risolvere il proprio contratto con il Milan. L’attesa per l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis cresce di giorno in giorno, tanto che in città l’argomento è diventato quasi un tormentone. Restano infatti da sistemare alcuni dettagli burocratici, tecnici ed economici legati alla separazione dal club rossonero, anche se nell’ambiente non c’è particolare ansia. La sensazione - riferisce Sky - è che la strada sia ormai tracciata, con le strette di mano già avvenute e i piani tecnici che, insieme a Giovanni Manna e alla dirigenza, stanno già andando avanti in vista della nuova stagione.

Il nuovo corso del Napoli e la presentazione di Allegri

Il Napoli è dunque pronto a formalizzare l’arrivo del tecnico livornese. Per quanto riguarda la presentazione, rispetto agli eventi scenografici degli ultimi anni - come quelle di Rudi Garcia al Museo di Capodimonte e Antonio Conte a Palazzo Reale - per Allegri si starebbe pensando a qualcosa di più sobrio e naturale. Sul piano contrattuale, per l’ex allenatore del Milan è previsto un accordo di due anni più opzione per la stagione successiva.