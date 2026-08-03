Caso Lindstrom, Schalke furioso col Napoli: "Non ha rispettato accordi verbali"

vedi letture

Arrivano dalla Germania nuovi dettagli sul mancato trasferimento di Jesper Lindstrøm allo Schalke 04. Secondo quanto riportato dalla BILD, l'operazione sembrava ormai definita: il centrocampista danese era già arrivato a Gelsenkirchen venerdì e soggiornava in un hotel della città in attesa di completare l'iter per il trasferimento. Il giocatore avrebbe dovuto sostenere le visite mediche prima della firma e, nei piani dello Schalke, avrebbe addirittura dovuto prendere parte alla foto ufficiale della squadra prevista per lunedì. Tutto lasciava pensare a un annuncio imminente.

Lindstrøm-Schalke: Affare congelato, il club è furioso con il Napoli

Sempre secondo il quotidiano tedesco, però, il trasferimento si è improvvisamente bloccato. La dirigenza dello Schalke sarebbe rimasta profondamente delusa dall'evoluzione della trattativa e avrebbe deciso di sospendere i contatti con il Napoli. La BILD, citando fonti vicine al club tedesco, riferisce che lo Schalke ritiene il Napoli non abbia rispettato gli accordi verbali raggiunti durante la negoziazione, generando forte irritazione tra i dirigenti dei "Royal Blues".

Il quotidiano sottolinea inoltre come anche Lindstrøm fosse favorevole al trasferimento e che l'affare fosse considerato praticamente concluso già prima del ritiro estivo dello Schalke in Austria. Al momento, dunque, il passaggio del danese in Germania resta in forte dubbio, con i dirigenti dello Schalke che avrebbero deciso di congelare la trattativa in attesa di eventuali sviluppi.