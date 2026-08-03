ADL inserisce il nuovo stadio nel dossier per Euro 2032: il motivo della decisione

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Il patron del Napoli avrebbe voluto semplicemente farsi trovare pronto

Euro 2032 a Fuorigrotta lo stadio di De Laurentiis candidato solo pro forma: così titola la Repubblica, che annuncia come Aurelio De Laurentiis avrebbe inserito nel dossier presentato alla FIGC anche il progetto del futuro stadio del Napoli, indicando l'area Q8 di San Giovanni a Teduccio come possibile sede del nuovo impianto. Il quotidiano chiarisce subito che "nulla ha a che vedere col progetto del restyling del Maradona", sottolineando come il dossier presentato dal Comune di Napoli sia ormai in una fase molto avanzata e rappresenti la candidatura destinata a ospitare Euro 2032. Sempre secondo Repubblica, il progetto presentato dal presidente azzurro "non ha in effetti alcuna chance – nemmeno minima – di superare il barrage di ottobre con il suo stadio", ma avrebbe una finalità diversa.

Euro 2032, la mossa a sorpresa di ADL

Il giornale spiega infatti che "il Napoli non entra in concorrenza come sede degli Europei 2032 col Comune e il Maradona". L'obiettivo di De Laurentiis sarebbe piuttosto quello di "iscriversi alla partita solamente per beneficiare delle agevolazioni negli iter amministrativi garantite dal nuovo Commissario per gli impianti sportivi", figura che dovrebbe supportare anche i progetti non selezionati.

In conclusione, secondo Repubblica, il patron del Napoli avrebbe voluto semplicemente farsi trovare pronto: "Qualora il progetto Q8 dovesse decollare in futuro, Adl si è messo nelle condizioni d'essere favorito. Tutto qui."