Clamoroso Lindstrom, affare a rischio: Schalke ha congelato l'operazione

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Si complica il trasferimento di Jesper Lindstrøm allo Schalke 04. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club tedesco ha deciso di mettere in stand-by l'operazione, nonostante il calciatore abbia già sostenuto le visite mediche nella giornata di domenica con il via libera del Napoli. A riferirlo è il quotidiano tedesco Bild.

Lindstrøm-Schalke, affare a rischio: il club tedesco congela l'operazione

Gli azzurri avevano infatti autorizzato il centrocampista danese a sottoporsi agli accertamenti medici, ma, dopo lo scambio dei documenti tra le parti, lo Schalke avrebbe deciso di non procedere al momento con la chiusura dell'affare.. Al momento il futuro di Lindstrøm resta dunque in sospeso e il trasferimento in Germania è seriamente a rischio.