Ultim'ora Napoli bloccato e l'affare lo fa il Barça: preso Gabriel Jesus! Ecco le cifre

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Ultime Gabriel Jesus: vola a Barcellona, visite mediche fissate per lunedì, l'Arsenal incassa 10 milioni più bonus

Da tempo nel mirino del Napoli, ma le cessioni a rilento hanno reso l'affare impossibile. Gabriel Jesus così diventerà un nuovo giocatore del Barcellona che, naufragato il tentativo per Julian Alvarez, ha approfittato della situazione favorevole di mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è stata trovata l'intesa con l'Arsenal per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante brasiliano.

Visite mediche lunedì: si va verso l'ufficialità

Gabriel Jesus si sottoporrà alle visite mediche di rito già lunedì, passaggio obbligato prima della firma sul contratto che lo legherà al club blaugrana. Il giocatore è stato autorizzato dall'Arsenal a partire per le visite, segnale che conferma come l'operazione sia ormai in fase di chiusura. Sul piano economico, l'Arsenal incasserà un pacchetto da 10 milioni di euro più bonus legati al trasferimento a titolo definitivo. Una cifra che permette ai Gunners di monetizzare un giocatore progressivamente uscito dai piani tecnici del club negli ultimi mesi.

Un nuovo capitolo per Gabriel Jesus

Per Gabriel Jesus si apre dunque una nuova avventura, quella al Barcellona, dopo l'esperienza in Premier League iniziata nel 2022 con il passaggio dal Manchester City. Il club catalano punta sul brasiliano per rinforzare il reparto offensivo, in attesa dei dettagli sulla durata del contratto e sulla cifra definitiva dell'operazione. Restano da definire i tempi per l'annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore. Sfuma dunque un altro possibile obiettivo del Napoli per l'attacco, bloccato dalle mancate cessioni e dall'assenza di posti in lista.