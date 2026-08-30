Allegri: "Servono gestione e pulizia tecnica! Olivera-Lang? Ecco perché li ho scelti"

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Oggi alle 18:13 In primo piano di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn e ha presentato così il match col Como.