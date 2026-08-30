Allegri: "Servono gestione e pulizia tecnica! Olivera-Lang? Ecco perché li ho scelti"

Allegri: "Servono gestione e pulizia tecnica! Olivera-Lang? Ecco perché li ho scelti"TuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn e ha presentato così il match col Como.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Ho visto bene sia Lang che Olivera, è stata una scelta tecnica. Con il caldo i cambi dovranno risultare importanti per il fine della partita".

Qual è la qualità del Como che più ti preoccupa? "Hanno una grande qualità del palleggio, dovremo essere bravi nella gestione e bravi tecnicamente nel giocare una buona partita".

Entrare in relazione con i giocatori è il tuo forte secondo i tuoi giocatori? "Fa parte del mio modo di essere. Il calcio è bellissimo perché non c'è niente di aspettato, c'è un mio amico che dice sempre che il calcio lo ha inventato il diavolo".