Ufficiale Napoli-Como, le formazioni: sorpresa Lang! Allegri ne cambia due. Out Perrone

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Prima davanti al proprio pubblico per il Napoli, che oggi alle ore 18:30 sfiderà il Como allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano all'appuntamento dopo aver cominciato il campionato con una vittoria: 2-0 sul campo del Genoa, successo maturato nel finale grazie all'impatto dalla panchina di Kevin De Bruyne e Antonio Vergara.

Il Como cerca la prima vittoria dopo il pareggio di Udine

Dall'altra parte ci sarà il Como di Cesc Fabregas, ancora alla ricerca dei primi tre punti della stagione. I lariani hanno debuttato con un pareggio per 1-1 sul campo dell'Udinese: dopo essere andati sotto, hanno trovato la rete del definitivo pareggio con Douvikas. Al Maradona proveranno dunque a fermare un Napoli che punta al secondo successo consecutivo.

Le scelte di Allegri e Fabregas

Due cambi per Allegri: fuori Spinazzola e Alisson Santos, dentro Olivera e a sorpresa Lang. Tutta la fascia sinistra, dunque, è diversa rispetto a Genoa-Napoli. Dall'altro lato Fabregas tiene fuori Perrone e lancia Da Cunha con Milla in mezzo al campo. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang Allenatore: Massimiliano Allegri

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas Allenatore: Cesc Fábregas