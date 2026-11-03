Buone notizie dalla seduta ad Oporto: Allegri recupera Hojlund, De Bruyne e Milinkovic
Buone notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia di Porto-Napoli, sfida in programma mercoledì alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. All'allenamento di rifinitura degli azzurri, come testimoniano le immagini raccolte dai nostri inviati in Portogallo, sono presenti anche Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic. Il centrocampista belga era stato sostituito all'intervallo della gara contro la Juventus a causa di un problema alla caviglia, mentre gli altri due avevano saltato la trasferta di Torino per uno stato influenzale.
La loro presenza in campo rappresenta dunque un segnale incoraggiante, nel momento in cui Allegri deve infatti fare i conti con tanti altri infortuni, ultimi quelli di Di Lorenzo e Olivera che si aggiungono a una lista di assenti già particolarmente lunga. Il tecnico recupera così tre pedine fondamentali per una sfida delicatissima anche in ottica qualificazione. Di seguito il video.
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