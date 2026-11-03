Video

Buone notizie dalla seduta ad Oporto: Allegri recupera Hojlund, De Bruyne e Milinkovic

Buone notizie dalla seduta ad Oporto: Allegri recupera Hojlund, De Bruyne e Milinkovic
Oggi alle 19:10In primo piano
di Davide Baratto
fonte dagli inviati Antonio Noto e Christian Marangio
De Bruyne, Hojlund e Milinkovic presenti alla rifinitura in vista di Porto-Napoli. Allegri valuta il loro recupero in piena emergenza

Buone notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia di Porto-Napoli, sfida in programma mercoledì alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. All'allenamento di rifinitura degli azzurri, come testimoniano le immagini raccolte dai nostri inviati in Portogallo, sono presenti anche Kevin De BruyneRasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic. Il centrocampista belga era stato sostituito all'intervallo della gara contro la Juventus a causa di un problema alla caviglia, mentre gli altri due avevano saltato la trasferta di Torino per uno stato influenzale.

La loro presenza in campo rappresenta dunque un segnale incoraggiante, nel momento in cui Allegri deve infatti fare i conti con tanti altri infortuni, ultimi quelli di Di Lorenzo e Olivera che si aggiungono a una lista di assenti già particolarmente lunga. Il tecnico recupera così tre pedine fondamentali per una sfida delicatissima anche in ottica qualificazione. Di seguito il video.

Porto-Napoli