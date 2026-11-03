Ultim'ora Lauriente uomo mercato del Sassuolo: il Napoli può tornare alla carica

Calciomercato Napoli, Laurienté del Sassuolo nel mirino del ds Manna per gennaio

Armand Laurienté torna al centro delle attenzioni del mercato e il Napoli continua a seguirne con interesse il percorso. L'esterno francese del Sassuolo è da tempo uno dei profili più apprezzati, sia in Italia sia all'estero, e il suo nome potrebbe tornare d'attualità in vista della prossima sessione invernale. Il club partenopeo aveva già inserito il classe 1998 nella propria lista di obiettivi durante lo scorso gennaio, senza però affondare il colpo. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi, anche se la società emiliana non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Lo scrive Tmw.

Premier League e Turchia sulle tracce del francese

Nel corso dell'ultima estate, Laurienté ha attirato l'interesse di diverse società straniere. Dall'Inghilterra si è mosso l'Ipswich Town, mentre dalla Turchia sono arrivati gli apprezzamenti di Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor. Nessuna delle proposte ricevute ha però convinto il Sassuolo, che ha fissato una valutazione di almeno 25 milioni di euro. Anche in passato il francese era stato vicino alla Premier League: un anno prima, infatti, era sfumato soltanto nelle fasi finali il trasferimento al Sunderland.

Il Sassuolo non vuole cederlo a gennaio

A rafforzare la posizione dei neroverdi c'è anche il rinnovo firmato lo scorso maggio, con scadenza fissata al 2029. Una scelta che garantisce maggiore forza contrattuale alla società, consapevole di non avere necessità di vendere.