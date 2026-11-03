Live Allegri in conferenza: "Testa alla Champions, ma sistemare il campionato è più importante". Politano: "Non vogliamo l'alibi infortuni!"

Massimiliano Allegri parlerà oggi alle ore 17:15 in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto. Insieme all'allenatore sarà presente anche Matteo Politano, che affiancherà il tecnico nel consueto appuntamento con i giornalisti. Sarà l'occasione per presentare la sfida e fare il punto sulle condizioni della squadra che domani giocherà la quarta partita della fase campionato di Champions League.

17.15 - Comincia la conferenza stampa. Si parte con Matteo Politano: "Domani ci aspetta una partita difficile. E' vero che abbiamo qualche infortunio, ma questo può essere un alibi e noi di alibi non ne vogliamo in questo momento. Solo noi possiamo tirarci fuori da questo momento difficile. Dobbiamo mettere il cuore oltre l'ostacolo, cercare di andare in campo e dare il massimo perché per noi è fondamentale questa partita".

Landucci nel post-partita dice che la richiesta per la difesa non è scappare ma accorciare. Perché questo cortocircuito? "Quando si prende gol è colpa di tutti, non solo della difesa. Si prende gol di squadra e le colpe vanno a tutti. Siamo fragili in questo momento, non riusciamo a difendere bene come avevamo fatto negli anni passati. Ci manca un po' di cattiveria nell'accorciare sull'avversario e così è normale che contro giocatori di qualità prendi gol. Dobbiamo raggrupparci e fare un blocco-squadra diverso rispetto alle ultime e cercare domani di non prendere gol".

Sei stato protagonista a Vila-Real di un brutto episodio in negativo. Da uomo-squadra, ti metti in discussione? Che messaggio mandi ai tifosi? "Io mi ci metto tutti i giorni in discussione. Bisogna pensare al presente, il passato purtroppo è andato. Ho vinto tanto con questa squadra, ma devo continuare a dare il massimo e dimostrare sul campo. Io, Di Lorenzo, Anguissa, tutti quelli più anziani stiamo cercando di trasmettere l'importanza di queste partite e di rimanere in alto in classifica. In queste situazioni non è mai semplice, soprattutto in una piazza come quella di Napoli. Dobbiamo unirci, insieme allo staff, e cercare di uscire tutti insieme da questa situazione".

Dovrai coprire tutta la fascia. Come si trova l'equilibrio con la doppia fase? "Bisogna stare sempre concentrait, leggere bene la partita e la situazione. Il Porto è una squadra forte, attacca con tanti uomini e fa un gran palleggio. Ci saranno momenti in cui dovremo stare arroccati dietro e poi sprigionare tutta la nostra qualità in avanti. Ora dobbiamo concentrarci più sulla fase difensiva perché sta mancando quella".

Cosa vi siete detti dopo la Juventus? "La fortuna di giocare ogni tre giorni è che c'è subito un momento per rifarsi. Domani ci aspetta una partita difficile. Dopo Torino ci siamo detti che bisogna dare tutti di più, io compreso, come ci diciamo da un po' di tempo a questa parte. Ci manca quel qualcosa in più e da domani dovremo provare a trovarlo".

Che momento state vivendo all'interno del gruppo? Siete insieme da giorni ormai. "Ora è il momento di stare insieme, di far gruppo e cercare di uscire tutti insieme da questa situazione che ci siamo creati noi. Dovremo essere bravi noi a venirne fuori. Solo così possiamo stare più tranquilli e vivere una vita bella come si viveva a Napoli. In questo momento siamo in questa situazione e cercheremo di migliorarla e andare avanti".

Il Porto ha vinto tutte le partite in campionato. Come vi state preparando? "Il Porto è una squadra forte, in campionato sta facendo benissimo e in Champions ha raccolto meno di quanto creato. Da qui bisogna uscire per forza coi tre punti. Dovremo dare il massimo e cercare di vincere a tutti i costi".

Domani giocherai da quinto e non da esterno offensivo. Che differenze ci sono? "Vediamo, il mister non ha ancora provato la formazione per domani, vedremo se giocheremo a quattro o a tre. Per me non è un problema, l'ho fatto a inizio stagione e nei due anni precedenti".

17.27 - Termina la conferenza stampa di Matteo Politano. Ora tocca a mister Massimiliano Allegri: "Innanzitutto vorrei fare le condoglianze alla famiglia di Jesus de Miguel per questo tragico incidente occorso a un ragazzo, prima che a un calciatore, che ha perso la vita".

Preoccupato dalla situazione infortuni? Quant'è condizionante lavorare così? "La partita di domani è difficile perché il Porto viene da 10 vittorie in campionato e pure in Champions hanno fatto delle buone partite. Per quanto riguarda noi, parlare serve a poco, c'è da fare una bella prestazione. In Champions League abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare minimo ai playoff. Ma poi c'è da sistemare il campionato, che è la cosa più importante".

Avere tutti questi infortuni toglie un po' di pressione? "Non toglie nessuna pressione perché è una partita importante, di Champions, contro una squadra forte. In questo momento non c'è da parlare e spiegare, c'è solo da fare, da lavorare, recuperare i calciatori infortunati e girare questo periodo negativo in un periodo positivo".

Domani il dettaglio più importante può essere il carattere? "Sì, basta vedere i dati. Oggi mi hanno detto di un dato: nell'ultima mezzora abbiamo preso 11 gol. Vuol dire che in quel momento della partita lasciamo qualcosa per strada. Domani o facciamo una partita di grande sofferenza o ne usciamo con le ossa rotte".

Come stanno Hojlund e De Bruyne? "Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani".

Domani diventa decisiva anche in ottica qualificazione. Avverte la sensazione che possa essere l'ultima spiaggia? "Domani non è l'ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff. Domani è una partita importante, Manchester è una partita importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah.