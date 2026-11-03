Porto, Farioli in conferenza: "Allegri riferimento per gli allenatori! Napoli forte, su stima ADL..."

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Porto Francesco Farioli

L'allenatore del Porto Francesco Farioli ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Napoli in Champions.

"In una partita del genere parlare di favoriti è difficile. Il Napoli ha qualità anche con qualche assente, è una squadra forte e competitiva. Ma anche noi lo siamo. Loro hanno vinto due scudetti negli ultimi anni, noi sfrutteremo le nostre possibilità per fare una bella partita. Vogliamo andare in campo con grande determinazione. Il Napoli è una società cresciuta tanto, con De Laurentiis è da anni in Champions, ha vinto due scudetti. Infortuni? Abbiamo cercato di capire chi potranno essere i loro titolari, ci faremo trovare pronti. Abbiamo però pensato più alla nostra formazione che alla loro. Anche noi abbiamo le nostre assenze e ci servono le soluzioni adeguate. Sarà una sfida a scacchi, come si sposta un pezzo ci sono aggiustamenti che devono essere presi.

Cosa hanno visto le squadre estere in me rispetto alle italiane? Ho avuto la fortuna di girare in tante nazioni, di trovare club che mi hanno dato un'opportunità 6-7 anni fa per iniziare e altri nel recente passato di vivere esperienze di livello in Europa. Lo scorso anno abbiamo vinto, che è importante per calciatori e allenatori. Più che valutare quello che non ho ancora avuto, valuto la mia esperienza fino ad ora con grande gratutituine per chi mi ha dato questa opportunità.

Mi piacerebbe allenare in Italia? Ci sono già un sacco di volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti allenatori di grande qualità ed esperienza che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini. Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi in A sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, che rappresenta uno dei riferimenti massimi del calcio italiano.

Napoli? Se uno vede gli xG, si accorge che la produzione offensiva del Napoli è di alto livello. E' una squadra che costruisce tanto ma alcuni risultati non hanno rappresentato quella che era stata la sua performance. Ma è successo anche a noi in Champions. Questo è il calcio. Quello che conta è la prestazione e poi il risultato sappiamo che è giudice supremo. Ma nelle valutazioni serve lucidità per analizzare e contestualizzare tutto quello che succede.

De Laurentiis è un mio fan, ormai è andato in prescrizione l'interesse del Napoli? Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere...in futuro chi lo sa, vedremo.

Mentalità? Il mio obiettivo è arrivare in attacco e segnare. Sono qui da 60 partite, siamo cresciuti, portiamo palla, la costruzione c'è. E domani saremo il solito Porto anche col pressing giusto. Gli equilibri faranno la differenza, bisogna fare la scelta giusta nelle situazioni calde della partita. Dal punto di vista nostro vogliamo far bene per iniziare a far punti in Champions e farlo in casa è qualcosa che ci dà l'opportunità di dar fuori qualche energia in più".