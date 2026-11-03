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Formazione Napoli, la probabile di Sky: la scelta su De Bruyne e Hojlund

Formazione Napoli, la probabile di Sky: la scelta su De Bruyne e HojlundTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:40In primo piano
di Fabio Tarantino
Formazione Napoli, le ultime in vista del Porto. Le scelte di Allegri

Allegri sta valutando una possibile novità tattica in vista della sfida contro il Porto: il passaggio al 3-5-2. Un'ipotesi che potrebbe modificare l'assetto della squadra, con particolare attenzione alla disposizione degli esterni e alla composizione del reparto offensivo. In questo scenario, Politano e Lang sarebbero impiegati nel ruolo di quinti, garantendo ampiezza e spinta sulle corsie laterali.

Difesa e centrocampo: le possibili scelte

Davanti al portiere, il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Beukema, Rafa Marin e Rrahmani. Una soluzione che consentirebbe ad Allegri di schierare una linea a tre, puntando sulla solidità del reparto arretrato. In mezzo al campo, invece, spazio a McTominay, Gilmour e Anguissa, chiamati a garantire equilibrio, dinamismo e qualità nella gestione del possesso.

Ballottaggio in attacco

I dubbi principali riguardano il reparto offensivo. Accanto a Giovane, infatti, resta da definire chi sarà il partner titolare tra Hojlund e Lucca. I due attaccanti si giocano una maglia dal primo minuto e la scelta di Allegri dipenderà dalle caratteristiche che il tecnico vorrà privilegiare nella gara contro il Porto. Il possibile 3-5-2 resta dunque un'ipotesi da monitorare, in attesa delle decisioni definitive sulla formazione.