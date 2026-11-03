Ultim'ora Formazione Napoli, la probabile di Sky: la scelta su De Bruyne e Hojlund

Formazione Napoli, le ultime in vista del Porto. Le scelte di Allegri

Allegri sta valutando una possibile novità tattica in vista della sfida contro il Porto: il passaggio al 3-5-2. Un'ipotesi che potrebbe modificare l'assetto della squadra, con particolare attenzione alla disposizione degli esterni e alla composizione del reparto offensivo. In questo scenario, Politano e Lang sarebbero impiegati nel ruolo di quinti, garantendo ampiezza e spinta sulle corsie laterali.

Difesa e centrocampo: le possibili scelte

Davanti al portiere, il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Beukema, Rafa Marin e Rrahmani. Una soluzione che consentirebbe ad Allegri di schierare una linea a tre, puntando sulla solidità del reparto arretrato. In mezzo al campo, invece, spazio a McTominay, Gilmour e Anguissa, chiamati a garantire equilibrio, dinamismo e qualità nella gestione del possesso.

Ballottaggio in attacco

I dubbi principali riguardano il reparto offensivo. Accanto a Giovane, infatti, resta da definire chi sarà il partner titolare tra Hojlund e Lucca. I due attaccanti si giocano una maglia dal primo minuto e la scelta di Allegri dipenderà dalle caratteristiche che il tecnico vorrà privilegiare nella gara contro il Porto. Il possibile 3-5-2 resta dunque un'ipotesi da monitorare, in attesa delle decisioni definitive sulla formazione.