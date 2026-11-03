Retroscena Farioli: ADL lo apprezza e lo seguiva dai tempi del Nizza

Farioli sfida Allegri e il Napoli. De Laurentiis lo stima dai tempi del Nizza. Il retroscena prima della Champions

Aurelio De Laurentiis stima e apprezza Francesco Farioli, attuale allenatore del Porto, prossimo avversario del Napoli. Il presidente azzurro conosce e apprezza il tecnico fin dai tempi della sua esperienza sulla panchina del Nizza, quando ha iniziato a osservarne da vicino il percorso e le qualità. "De Laurentiis lo segue dagli anni del Nizza e ha pensato spesso a lui molto, ma molto intensamente. È nel suo cerchio magico, ma domani non lo incontrerà: il presidente non seguirà la squadra in Portogallo. Ma continuerà a seguire quel drago dell’allenatore del Porto", si legge sul Cds oggi in edicola.

Farioli nella lista dei profili apprezzati

Il nome dell'allenatore portoghese è rimasto nel tempo tra quelli particolarmente apprezzati da De Laurentiis, che avrebbe pensato a lui in diverse occasioni e con grande convinzione. Un nome che domani sarà rivale per la quarta giornata di Champions League.

Nessun incontro in programma in Portogallo

Nonostante la sfida di domani tra Porto e Napoli, De Laurentiis non sarà presente in Portogallo e non seguirà la squadra nella trasferta. Non ci sarà, dunque, l'occasione di incontrare personalmente Farioli. L'interesse del presidente, però, non verrà meno: continuerà a osservare con attenzione il lavoro di quello che il quotidiano definisce un "drago" della panchina.