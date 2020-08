Ancelotti: "Napoli? Sono un grande incassatore. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno..."

"Sono un grande incassatore. A Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi". Lo ha detto Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, oggi all'Everton, in un'intervista al Corriere dello Sport in cui si parla di Champions League.

"Juve? Un'ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo. Favoriti? City e Psg".