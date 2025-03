Anguissa infortunato ma convocato dal Camerun: la reazione di Conte

Anguissa in nazionale nonostante abbia saltato le ultime due partite di campionato con il Napoli. Il Camerun è primo nel gruppo D, ma la qualificazione al Mondiale è ancora tutta da giocare. Brys, del resto, ha il diritto a chiamarlo in nazionale, a prescindere dal fatto che sia infortunato o in buona salute. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Sono trascorse tre settimane da quando è fermo e l’inserimento nella lista dei convocati rappresenta più che altro una prassi. Poi, ovviamente, saranno da approfondire le sue condizioni fisiche, semmai Conte non dovesse convocarlo per la partita di domenica. Nel caso in cui il Camerun valuterà che Anguissa potrà giocare una o entrambe le partite in programma, allora resterà in Africa, altrimenti farà ritorno a Napoli. Anche la sua convocazione per Venezia, del resto, è in via di valutazione".