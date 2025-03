Ultim'ora Anguissa infortunato, ma il Camerun lo convoca per le prossime due partite

Frank Zambo Anguissa, assente da un po' di partite per infortunio (ha saltato Inter e Fiorentina) e ormai pronto al rientro, è stato convocato ugualmente dalla sua nazionale per le prossime due partite valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Il 25 febbraio il Napoli comunicava: "Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo”. Ecco l'elenco completo del ct del Camerun: