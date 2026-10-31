Live Allegri in conferenza: "Troveremo una Juve ferita! A Monza avuto difficoltà, non sarà facile sistemare classifica"

La conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli

Dopo la vittoria contro il Monza, il Napoli domani è di scena allo Stadium contro la Juventus. Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa per il tecnico del Napoli, Max Allegri, che si presenterà alle ore 12.30 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno per presentare la delicata sfida alla squadra di Spalletti. Il tecnico azzurro, squalificato e che quindi seguirà la gara dalla tribuna. sarà chiamato anche ad analizzare il momento della squadra e la condizione di alcuni elementi. Appuntamento dunque alle 12.30 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.

12.30 - Inizia la conferenza stampa

C'è spazio in lei per l'emozione per Torino? Si rammarica per la squalifica?

"Inutile stare tutte le volte a ricordare... ho passato 10 anni, il 50% della mia carriera lì, tra l'altro ho mio figlio che vive a Torino. Sarà una partita bella, è uno scontro diretto tra due squadre che sono indietro in classifica".

Quali sono i progressi visti a Monza? Al di là delle battute preso dal nervosismo, c'è una nuova filosofia di Allegri?

"Non c'è una nuova filosofia, nelle ultime 4 partite abbiamo segnato diversi gol, ma non scordiamoci che abbiamo concesso parecchio, alcune situazioni di partita vanno migliorare, in fase di possesso e non possesso. Bisogna occupare meglio tutto il campo, secondo me, la gestione della palla va fatta meglio, con maggiore lucidità nel capire quando rallentare ed accelerare, le fasi sono due, quando hai palla e quando non ce l'hai".

Quali sono i miglioramenti che si attende domani nell'interpretazione?

"Tutti i giorni lavoriamo per migliorare cosa fare, i ragazzi hanno vinto una bella partita a Monza, contro una squadra che ci ha creato difficoltà, sul 2-1 c'è stata una bella parata di Milinkovic-Savic, non è stata una gara semplice, ma in questo momento l'equilibrio deve regnare, inutile fare proclami, bisogna stare molto zitti e lavorare, zitti a prescindere, ma ora ancora di più perché siamo indietro in classifica. Bisogna sistemare la classifica, non sarà facile perché domani c'è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime 4 posizioni, sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri, ma troveremo una squadra ferita, arrabbiata, servirà agonismo, tecnica, non troveremo una squadra come la stanno dipendendo".