Auriemma annuncia: "Il primo acquisto sarà Di Lorenzo, a giorni si chiude. Mi piace tantissimo..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete“, il giornalista Raffaele Auriemma, parlando di calciomercato ha dichiarato che il primo acquisto degli azzurri sarà Giovanni Di Lorenzo, difensore dell’Empoli tra le rivelazioni del campionato: “Ieri si è tenuto un summit a casa Ancelotti per parlare proprio di calciomercato e dei prossimi acquisti. Si è fatto un nome in particolare che sarà il primo acquisto del Napoli, sto parlando di Giovanni Di Lorenzo. Un ragazzo che a me piace tantissimo. Nei prossimi giorni si chiude, a partire dovrebbe essere Hysaj. Di Lorenzo ha capacità di inserimento superiori a Elseid Hysaj. Ragazzo molto forte, arrivato più tardi di altri in Serie A, ma sarà un crack. E’ un esterno di una forza estrema, sono convinto che con Carlo Ancelotti potrà solo migliorare”.