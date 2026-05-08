I De Laurentiis cedono il Bari? Spunta nuovo gruppo straniero con Matarrese mediatore

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Al momento, però, non si conoscono dettagli sulla provenienza del nuovo gruppo e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Possibile ritorno al passato per il Bari. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Antonio Matarrese, ex presidente e proprietario del club tra il 1977 e il 1983, sarebbe stato coinvolto da un gruppo di imprenditori stranieri con il ruolo di mediatore per una possibile trattativa finalizzata all’acquisizione del Bari attualmente controllato dalla famiglia De Laurentiis. A riportare la notizia è l’emittente Barinews, secondo cui questo gruppo sarebbe interessato a rilevare l’intero pacchetto di maggioranza del club, a prescindere dalla categoria in cui la squadra giocherà nella prossima stagione. Si tratterebbe quindi di un’operazione diversa rispetto ad altre ipotesi circolate in passato, come quella di un fondo canadese interessato a una quota minoritaria del 30% con successiva crescita progressiva. Al momento, però, non si conoscono dettagli sulla provenienza del nuovo gruppo e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Le parole di De Laurentiis e lo stato delle trattative

Sullo scenario societario si era espresso nei mesi scorsi anche il presidente Luigi De Laurentiis, che aveva confermato l’esistenza di contatti preliminari con soggetti interessati al club: “In verità negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari. È una fase di dialogo, la novità è questa. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possano avere una progettualità nell'interesse della piazza, del Bari e di quello che sarà il futuro. Esiste un patto di riservatezza, cerco di essere il più neutro possibile nel parlarne. Non sono gruppi nazionali, sono realtà straniere. I gruppi si propongono, ci si conosce e ci si incontra, ci sono delle tempistiche”.