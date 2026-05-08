L’Inter può aprire un ciclo? Ambrosini: “L’anno prossimo solo il Napoli può tenerle testa”

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L’Inter può davvero aprire un ciclo dopo la conquista del 21° Scudetto? A provare a rispondere è Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan

L’Inter può davvero aprire un ciclo dopo la conquista del 21° Scudetto? A provare a rispondere è Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi opinionista televisivo, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Secondo lui, molto dipenderà dalle scelte strategiche della società: “Se Marotta fa come ha detto a margine della partita contro il Parma e quindi l’Inter indirizza una campagna di cambiamento sui giovani italiani, con qualche investimento di un certo tipo, per me sì. Perché la distanza con le altre squadre ad oggi è marcata e solo il Napoli può pensare di tener testa a un club che l’anno prossimo penso avrà la disponibilità di fare investimenti di un certo tipo. Se l’ordine è quello di andare su qualche italiano”.

Le possibili mosse di mercato e il nuovo progetto tecnico

Ambrosini ha poi provato a delineare anche i possibili profili utili per rinforzare la rosa nerazzurra: “Devi prendere Palestra, subito se puoi. Avevo letto anche di Mancini come potenziale acquisto se la Roma lo lasciasse andare. Sarebbe interessante. Giusto far leva sul fatto che l’Inter abbia un blocco forte italiano. Se dovesse partire Bastoni, Muharemovic può sostituirlo. Non so tatticamente quali potrebbero essere i cambiamenti, ma dal punto di vista della fisionomia un centrocampista di qualità e corsa come Manu Koné potrebbe cambiare il verso. Non sono tanto convinto che, se l’Inter passasse ai due trequartisti dietro la punta, Thuram possa giocare in quella posizione, quindi lì potrebbe esserci il problema. Chi farà la prima punta? Potrebbe esserci un tema Esposito, perché Lautaro da lì non lo togli. O prendi un centrocampista e giochi con un trequartista e due attaccanti, potenziale versione nuova dell’Inter. Chivu comunque è un allenatore votato al cambiamento, pronto a seguire quello che succede con la mentalità giusta”.