Badiashile, pressing Napoli! Sky: "Possibile intesa col Chelsea con questa formula"

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Napoli, caccia al difensore: nuovi contatti per Badiashile, spunta Aguerd

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per Benoît Badiashile. La trattativa, portata avanti attraverso l’entourage del difensore francese classe 2001, punta a trovare un’intesa sulla formula del trasferimento. Gli azzurri vorrebbero infatti accogliere il giocatore in prestito, mentre il nodo principale resta legato alle condizioni dell’operazione.

Il club azzurro valuta: le ultime

La sensazione è che il Chelsea possa aprire alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La giornata odierna potrebbe quindi rivelarsi decisiva per avvicinare le parti e definire i dettagli dell’affare. Nel frattempo, però, il Napoli non limita le proprie valutazioni e mantiene aperte altre piste.