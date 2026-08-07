Badiashile, pressing Napoli! Sky: "Possibile intesa col Chelsea con questa formula"
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per Benoît Badiashile. La trattativa, portata avanti attraverso l’entourage del difensore francese classe 2001, punta a trovare un’intesa sulla formula del trasferimento. Gli azzurri vorrebbero infatti accogliere il giocatore in prestito, mentre il nodo principale resta legato alle condizioni dell’operazione.
Il club azzurro valuta: le ultime
La sensazione è che il Chelsea possa aprire alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La giornata odierna potrebbe quindi rivelarsi decisiva per avvicinare le parti e definire i dettagli dell’affare. Nel frattempo, però, il Napoli non limita le proprie valutazioni e mantiene aperte altre piste.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro