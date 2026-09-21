Ag. Vergara e Favasuli: "Allegri e il Napoli li valorizzeranno al massimo"

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Mario Giuffredi si esprime sul Napoli e su Max Allegri e si dice certo che il tecnico valorizzerà al massimo giovani come Vergara e Favasuli

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Antonio Vergara e Costantino Favasuli, nel corso del suo intervento al R Star Palermo Football Meeting ha parlato anche dei suoi assistiti. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli rimane una squadra forte anche se è partito così così. Ma i cavalli si vedono all'arrivo e non alla partenza. Dare sentenze ora è da dilettanti e superficiali. Ci sono dei giovani come Vergara che sono certo che Allegri valorizzerà al massimo. Favasuli veniva dalla B e il tecnico l'ha catapultato subito in Champions e campionato, dando valore a un giovane sul quale non tanti avevano il pensiero di puntarci. Napoli e Allegri faranno ottime cose e rispetto agli ultimi anni valorizzeranno i giovani".

Sebastiano Esposito poteva andare al Napoli: il retroscena

"A volte le cose che non si fanno sono le cose migliori. Quest'estate volevo mandare Sebastiano Esposito a Napoli, poi per mille cose non si è riuscita a fare. Mi è dispiaciuto, perché per un napoletano come Sebastiano andare a Napoli sarebbe stato il sogno da bambino che avrebbe realizzato. Ma mi sono reso conto che per il giocatore poteva essere la scelta più sbagliata che potessi fare. E non potevo fare scelta migliore che mandarlo a Sassuolo", le parole di Mario Giuffredi sul suo assistito.