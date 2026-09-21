ADL ha una convinzione sul Napoli di Allegri: il pensiero del patron

vedi letture

Il presidente resta fiducioso e ritiene che la vera stagione degli azzurri possa cominciare dopo la sosta

Aurelio De Laurentiis ha maturato il suo pensiero sul Napoli di Massimiliano Allegri. Il presidente resta fiducioso e ritiene che la vera stagione degli azzurri possa cominciare dopo la sosta. Le ultime prestazioni, però, sembrano confermare alcune delle perplessità emerse in questa prima parte di campionato.

Napoli, De Laurentiis crede nella svolta: ad Allegri chiede un cambio di passo

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra non avrebbe ancora trovato una fisionomia precisa e soprattutto quella continuità necessaria per imporsi sugli avversari. Il Napoli procede ancora a fiammate, alternando momenti positivi ad altri nei quali fatica a mostrare aggressività, fame e capacità di vincere i duelli.

Ecco cosa si legge sul quotidiano: “Magari avrà ragione De Laurentiis. Di solito è sempre lungimirante, a volte visionario. Da giorni è convinto che il campionato del Napoli inizierà solo dopo la sosta, il campo sta confermando le sue sensazioni. Perché la squadra finora non ha ancora una sua fisionomia definita, sta facendo un percorso, si illumina a sprazzi, non ha continuità. Non dà mai l’impressione di avere il veleno per divorare l’avversario, spesso abbaia ma non morde. Non ha quella cattiveria che serve per andare a prendersi un risultato, non ha la fame che può farti prevalere nei duelli, non ha ancora la forza per reggere una battaglia. Allegri si aspetta un temperamento diverso, sa che così non si va da nessuna parte”.