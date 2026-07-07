Belgio show ma con De Bruyne in panchina per 90': Garcia svela il motivo

vedi letture

Il Belgio vola ai quarti di finale del Mondiale ma De Bruyne del Napoli non entra e Garcia a fine partita spiega il perché

Il Belgio batte 4-1 gli Stati Uniti e vola ai quarti di finale dei Mondiali. In campo venerdì contro la Spagna per il sogno semifinale. Stanotte in gol anche Lukaku mentre è rimasto in panchina per novanta minuti Kevin De Bruyne dopo la prova opaca ai sedicesimi di finale contro il Senegal. Il ct del Belgio Rudi Garcia a fine partita ha chiarito la scelta di non far entrare il centrocampista del Napoli neppure nel finale.

Perché De Bruyne non ha giocato contro gli Usa

"De Bruyne non era in forma? In realtà il piano era di far entrare Kevin se necessario, ma visto che avevamo già segnato non ce n'era più bisogno. E quando Onana si è infortunato, Vanaken ci è stato più utile. A proposito, sono molto contento del suo gol" le parole dell'ex allenatore azzurro. Vedremo se ci sarà spazio contro la Spagna per De Bruyne. Ad oggi per lui più ombre che luci in America. Una sola gioia personale, la rete alla Nuova Zelanda valsa il record: primo giocatore belga a segnate in tre Mondiali diversi.