Per Allegri la squadra è già forte così, servono solo due acquisti: i ruoli

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Dopo le parole di De Laurentiis, prime indiscrezioni sull'idea che ha Allegri della rosa del Napoli: per il ds Manna lavoro in uscita

Per fortuna del Napoli, Massimiliano Allegri considera la rosa già solida e competitiva. Pur ritenendo necessario intervenire sul mercato, il tecnico ha indicato come priorità soltanto due innesti: un portiere da affiancare ad Alex Meret e un terzino destro che completi il reparto insieme a Giovanni Di Lorenzo. Una situazione che evita di far partire la nuova stagione con particolari criticità dato che, come si legge sul Corriere dello Sport, il club deve fare i conti con un mercato attualmente fermo.

Calciomercato Napoli, la strategia del club

Lo scenario è confermato dalle recenti strategie della società, che ha scelto di non accelerare per gli obiettivi Mario Gila e Khalaili. La campagna acquisti, infatti, rischia di restare in stand-by finché non verrà completato un significativo piano di cessioni, indispensabile per liberare risorse economiche e spazio in rosa. Non si tratta di indiscrezioni o interpretazioni, ma di una situazione concreta e ben definita. A fotografare con chiarezza questo momento è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, le cui parole di ieri non lasciano spazio a dubbi: prima di nuovi acquisti sarà necessario completare il capitolo delle uscite.